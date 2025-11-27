【しまむらのジーンズ】が優秀！「ほぼ毎日穿いてた」「とにかく伸びる」だって！

カジュアルで普段づかいしやすく、トレンド感アップも狙えるジーンズ。穿き心地の良さを重視するなら、ストレッチ性のあるアイテムを選んでみて。そこでおすすめしたいのが、【しまむら】でゲットできる「ホッとデニム」。伸びの良い素材で楽ちんなのはもちろん、裏起毛仕様だから防寒も叶いそう。しまむら好きのインフルエンサー@aiii__13kさんも「とにかく伸びる」「ほぼ毎日穿いてた」と絶賛しているので、ぜひ冬に向けてゲットして。

コーデの鮮度アップが狙えるバレルシルエット

【しまむら】「TS*デニムバレルP」\1,969（税込）

裾にかけて緩やかにカーブするシルエットで、こなれ見えが狙えるバレルパンツ。レッグラインを拾いにくく、気になる下半身のカバーが期待できます。@aiii__13kさんによると「今年は更に裏起毛がパワーアップ」したとのことで、冬コーデに欠かせない存在になるかも。カラーは、クールな雰囲気のブラックと爽やかなブルーの2色を揃えています。

穿くだけでサマ見えしそうな美シルエットジーンズ

【しまむら】「TS*DフリンジフレアPT」\1,969（税込）

こちらは同じシリーズのフレアジーンズを着用。足先に向かって美しく広がるフレアシルエットで、一点投入でサマ見えしそう。裾のさり気ないフリンジも、コーデのアクセントに。幅広すぎないジーンズなので、オーバーサイズのスウェットやセーターとも好相性。シンプルなワンツーでもおしゃれに決まるから、忙しい大人女性の強い味方になってくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

