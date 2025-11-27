ドナルド・トランプ米大統領が映画界にまで影響力を及ぼし、1990年代末に世界的なヒットを記録したハリウッドのアクションコメディ『ラッシュアワー』が、約20年ぶりに続編の製作に入ることになった。

25日（現地時間）、英ガーディアンやCNBCなどは、映画製作会社パラマウント・スカイダンスが最近『ラッシュアワー4』の製作および配給契約を最終的に締結したと報じた。この過程でトランプ大統領の“口添え”が決定的な役割を果たしたと、芸能メディアのバラエティは伝えた。

報道によると、トランプ大統領は、自身の長年の親友であり巨額の後援者として知られるオラクル創業者ラリー・エリソン氏に続編製作を説得した。エリソン氏は、パラマウント・スカイダンスの最高経営者（CEO）デヴィッド・エリソン氏の父でもある。

これにより『ラッシュアワー』は、3作目から18年ぶりに4作目が動き出すことになり、1作目からコンビを組んできたアクションスターのジャッキー・チェンと俳優クリス・タッカーがそのまま出演する方向で固まりつつある。

1998年に公開された1作目は、ジャッキー・チェンとクリス・タッカーが掛け合いを見せる刑事コンビとして登場し、事件をコミカルに解決していく展開が、世界的な興行成功につながった。その後シリーズは、計8億5000万ドル（約1329億円）の世界的な興行収入を記録したが、2017年にブレット・ラトナー監督に相次いでセクハラ疑惑が持ち上がり、プロジェクトは事実上中断された。

それにもかかわらず、4作目ではラトナー監督が再びメガホンを取るという。セクハラ論争で業界から追放されていたラトナー監督は、2024年にトランプ大統領とメラニア夫人のドキュメンタリーの演出を担当し、ハリウッド復帰の足がかりをつかんだ。このドキュメンタリーは、トランプ大統領と近しい関係にあることで知られるジェフ・ベゾス氏が所有するアマゾン傘下のストリーミングプラットフォーム「プライム・ビデオ」で制作中だ。

一方、シリーズの象徴的な組み合わせであるジャッキー・チェンとクリス・タッカーが再び出演するとみられるものの、ジャッキー・チェンは今年71歳と高齢で、クリス・タッカーは2007年以降めぼしい出演作がないとCNBCは指摘した。

今回の続編推進が、トランプ大統領が自身に批判的な報道をしたとしてCBSを相手取り民事訴訟を提起し、巨額の和解金を得た直後に伝えられたニュースだという点も、論争をさらに拡大させている。というのも、CBSの親会社こそが『ラッシュアワー4』を製作するパラマウントだからだ。

これについてガーディアンは「世界は本当に『ラッシュアワー4』を望んでいるのだろうか？」と指摘し、「トランプ2期目は、ハリウッドに旧時代的な男性性を復活させようとしている」と批判した。