¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ÉÊæÀî²Ì²»¡¡¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¡¢¥é¡¼¥á¥ó¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¸ø³«¤Ë¡Ö¤¤ì¤¤¤Êº¿¹ü¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×
¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊæÀî²Ì²»¡Ê39¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥é¡¼¥á¥ó¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¡¡Ë§Íö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡¼¡ªÎò»Ë¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ëÊÉ°ìÌÌ¤Î¥µ¥¤¥ó¿§»æ¡¢°ì²ó¤êÂç¤¤¤¤É¤ó¤Ö¤ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¥é¡¼¥á¥ó¡£ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡Á¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÄù¤á¤Ë¤Ï¤À¤¤¤ÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÊ¢¶õ¤«¤»¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Í¾Ð¡¡ÆüÈæÃ«¡¡cash¡¡only¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤¤ì¤¤¤Êº¿¹ü¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþÌ£¤½¡¼¿©¤Ù¤Æ¤§¡Á¡×¡Ö¿©¤ÙÊý¤«¤ï¤¤¤¤¤è¡×¡Ö¤Û¤«¤Î¤ó¡¢²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊæÀî¤Ï¸½ºß¡¢ABEMAÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ÖABEMA¡¡Prime¡×¤Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¡£¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë70¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¼ñÌ£¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢ÎÁÍý¡¢Æüµ¢¤êÎ¹¡¢¶¥ÇÏ¡£»ñ³Ê¤Ïµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢Èë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î¡£·ì±Õ·¿¤ÏA¡£