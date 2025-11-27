ÊÆ²Á³Ê¤ÎºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¤Ë¹²¤Æ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡ÄÎëÌÚ·ûÏÂÇÀ¿åÁê¤ÎŽ¢ÂçÁý»º¤·¤Ê¤¤Ž£Êý¿Ë¤Ë°ìÍý¤âÆóÍý¤â¤¢¤ë¥ï¥±
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¡¢¿·¤¿¤ËÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Ë½¢¤¤¤¿ÎëÌÚ·ûÏÂ»á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¯¸À¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áá¤¯¤â¼Ç¤¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢ÌîÅÞµÄ°÷¤«¤é»ñ¼Á¤òÌä¤ï¤ì¤¿¤ê¤ÈÊý¡¹¤«¤éÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤â¤Ã¤È¤âÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥³¥á¤ò¡ÖÁý»º¡×¤«¤é¡Ö¸º»º¡×¤Ø¤ÈÅ¾¤¸¤µ¤»¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¸í²ò¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¸¤Ä¤Ï¡Ö¸º»º¡×¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼ûÍ×Í½Â¬¤Ë±þ¤¸¤ÆÄ´À°¤·¤¿¡×¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¼¡Ç¯ÅÙ¡ÊÎáÏÂ7¡¿8Ç¯¡Ë¤Î¥³¥áÀ¸»ºÎÌ¤ÎÂçÏÈ¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÀÐÇËÆâ³Õ»þ¤ËºöÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÎÈÉô²ñ¤ä³ÕÎ½²ñµÄ¤Î»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢²Ã¹©ÍÑ¤äÍ¢½ÐÍÑ¤ò´Þ¤á¤¿°ðºîÁ´ÂÎ¤Ç¤ÏÁý»º¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹ñÆâ¼ç¿©ÍÑÊÆ¤Ï¡Ö¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤¿À¸»º¤ò¿Þ¤ë¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¿·Æâ³Õ¤ÎÃÂÀ¸¡×¤È¡Ö¼ûµë¸«ÄÌ¤·¤ÎÈ¯É½¡×¤Î»þ´ü¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¹â»ÔÁíÍý¤äÎëÌÚÇÀ¿åÁê¤¬¥³¥á¤Î¸º»º¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¼¡Ç¯ÅÙ¤Î¥³¥á¤Î¼ûÍ×ÎÌ¤Ë¤ÏÂç¤¤¯Éý¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢697.4Ëü¥È¥ó¡Á711.3Ëü¥È¥ó¤È·×»»¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎºÇÂçÃÍ¤Ç¤¢¤ë711.3Ëü¥È¥ó¤¬À¸»ºÎÌ¤Î¸«ÄÌ¤·¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿ôÃÍ¤Ï¡¢¹ñÌ±°ì¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î¥³¥á¤ÎÇ¯´Ö¾ÃÈñÎÌ¤ËÁí¿Í¸ý¤ò¾è¤¸¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸¼ÊÆ¤òÀºÊÆ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¡Ö¤È¤¦Àº¼ÂÀÓ¡×¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¡×¤ò²ÃÌ£¤·¤¿¾å¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿¡¢Èó¾ï¤Ë³ÎÅÙ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¹ñÌ±¤Ë¤â¡Ö¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤¿À¸»º¡×¤¬ºÇÁ±
¤¸¤Ä¤Ïº£Ç¯ÅÙ¡½¡½¤Ä¤Þ¤êÎáÏÂ7Ç¯»º¤Î¥³¥á¤Ï¡¢¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¶áÇ¯Îà¤ò¸«¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎËºî¤Ç¡¢¼ûÍ×¤òÂç¤¤¯¾å¤Þ¤ï¤ë748Ëü¥È¥ó¤È¤¤¤¦À¸»ºÎÌ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£¸½ºß¤Ï¥³¥áÉÔÂ¤É¤³¤í¤«Ì±´Öºß¸Ë¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤â¤·¤âÍèÇ¯ÅÙ¤Ë¥³¥á¤òÃ»´üÅª¤ËÂçÁý»º¤·¤Æ¼ûÍ×¤òÂç¤¤¯¾å¤Þ¤ï¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ëºß¸Ë¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤ËÈÎÇä²Á³Ê¤¬Ë½Íî¤·¡¢À¸»º¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥³¥áÇÀ²È¤Î¼ý±×¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¥ÇÀ¤äºîÉÕ¤±Êü´þ¤¬¿Ê¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥³¥á¤Î¼ûÍ×ÎÌ¤ò¹Í¤¨¤ºÌµ·×²è¤ËÂçÁý»º¤¹¤ì¤Ð¡¢³Î¤«¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤Ï°ì»þÅª¤Ë¤Ï¥³¥á¤ò°Â¤¯Çã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¼¡Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÏÀ¸»º¼Ô¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ç¶¡µëÎÌ¤¬¸º¤ê¡¢¤à¤·¤í²Á³Ê¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¥³¥á¤Å¤¯¤ê¤ÏÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÂç¾¡Éé¡£¤·¤«¤â°ìÅÙ¤ÎÁý»º¥ß¥¹¤¬¡¢ÍâÇ¯°Ê¹ß¤â¶Á¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÀª¤¤¤Çºî¤ê¤¹¤®¤ë¤è¤ê¤â¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÊ¬¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤êÀµ³Î¤Ë¸«¶Ë¤á¤ÆÀ¸»º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¹ñÌ±¤ß¤ó¤Ê¤¬°Â¿´¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë²Á³Ê¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤³¤Î¤³¤È¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ä¹´üÅª¤Ë¤ÏÍ¢½Ð¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ìÁý»º¤¹¤ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤¬¡Ö¥³¥áÁý»º¡×¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥³¥á¤ÎÍ¢½Ð¡×¤È¤¤¤¦½Ð¸ý¤Î³ÈÂç¤òÇ°Æ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¸½ºß¤Î8ÇÜ¤Ç¤¢¤ë35Ëü¥È¥ó¤ÎÍ¢½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡Ö¿©ÎÁ¡¦ÇÀ¶È¡¦ÇÀÂ¼´ðËÜ·×²è¡×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÎÌ¤Ïº£Ç¯¤Î¼ý³ÏÎÌ¤Î¤¿¤Ã¤¿5¡óÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ã»´üÅª¤ÊÁý»º¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤·¤Æ¡¢Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ëº£Ç¯¤ÏËºî¤ÇÌ±´Öºß¸Ë¤â½áÂô¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡ÖÍ¢½Ð¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ³Î¼Â¤Ê½Ð¸ý¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤«¤éµÞ¤Ë¥³¥á¤òÂçÁý»º¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ö¤ó¡¢¥³¥á¤Î¼ûÍ×ÎÌ¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÌÀÇò¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÍèÇ¯ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁý»º¤«¤é¸º»º¤Ø¤ÎÅ¾´¹¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤«¤éÅ¬Àµ¤ÊÀ¸»ºÎÌ¤òºöÄê¤·¤¿¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¤Î¤¬ÂÅÅö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¸«¤ì¤ÐÍ¢½ÐÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¥³¥áÀ¸»º¤Î´ðÈ×¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔÂ»þ¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÎëÌÚÇÀ¿åÁê¤âµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³¤³°¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤ËÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï¥³¥á¤ò¡ÖÁý»º¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À¯ÉÜ¤¬¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ë²ðÆþ¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³
¤Þ¤¿¡¢ÎëÌÚÇÀ¿åÁê¤¬¡ÖÇÀ¿å¾Ê¤¬²Á³Ê¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤âÈóÆñ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¤òÀ¯¼£Åª¤ËÀßÄê¤¹¤ë¡Ê²Á³Ê¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë¡Ë¤³¤È¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ðËÜÅª¤ËÊª¤Î²Á³Ê¤Ï»Ô¾ì¸¶Íý¤ËÂ§¤ê¡¢¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç·è¤Þ¤ë¤Î¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¹âÆ¤Ï¡¢À¸°éÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¶¡µë¤¬Âç¤¤¯¸º¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¼ûÍ×¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ëµ¯¤¤¿¤â¤Î¡£ÉÊÇö´¶¤«¤é¤ÎÇã¤¤µÞ¤®¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Íð¤ì¤Æ»Ô¾ì²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£È¿ÂÐ¤ËËºî¤Ç¶¡µë¤¬Âç¤¤¯Áý¤¨¤¿¤Î¤Ë¼ûÍ×¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÃÍÃÊ¤Ï²¼Íî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¤ËÄ¾ÀÜ²ðÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥á¤Î¼ûµëÎÌ¤òÀºÌ©¤ËÇÄ°®¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢È÷Ãß±¿ÍÑ¤äÎ®ÄÌÄ´À°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë°ÂÄêÅª¤Ê²Á³Ê¤ÈÎÌ¤òÎ®ÄÌ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Â¾Êý¡¢Í¢ÆþÊÆ¤Ë¤«¤«¤ë´ØÀÇ¤Ï²Á³Ê¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢´ØÀÇ¤Ï¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÈÇÀ¶È´ðÈ×°Ý»ý¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÉ¬Í×¤ÊÊÌ¤ÎÀ¯ºö¤Ç¤¹¡£
¢£À¸»º´ðÈ×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö´ØÀÇ¡×¤ÏÊÌ
¤Ê¤¼Í¢ÆþÊÆ¤Ë´ØÀÇ¤¬É¬Í×¤«¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î´Ä¶¤ä¹ñÅÚ¤¬ÇÀ¶È¤ò¤¹¤ë¤Î¤ËÉÔÍø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¡¿Í·ïÈñ¤¬¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤Î¿ôÇÜ¤«¤é¿ô½½ÇÜ¤«¤«¤ë¡¢¢¾®¶è²è¤«¤ÄÊ¬»¶¤·¡¢·¹¼Ð¤Î¤¢¤ëÃæ»³´Ö¤ÎÇÀÃÏ¤¬Â¿¤¤¡¢£ÈîÎÁ¤äÇ³ÎÁÅù¤ÎÀ¸»º»ñºà¤ÎÍ¢Æþ°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤â´ØÀÇ¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¹ñ»ºÊÆ¤Ï¹ñºÝ²Á³Ê¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤º¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÀ¸»º´ðÈ×¤¬Êø²õ¤·¤Þ¤¹¡£ÇÀÂ¼¤Î¿Í¸ý°Ý»ý¤ä¿åÅÄ¤ÎÂ¿ÌÌÅªµ¡Ç½¡Ê¼£¿å¡¦·Ê´Ñ¡¦À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¡Ë¤ò¼º¤¦¤¿¤á¡¢·ÐºÑ¤Ç¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤ÌÌ¤Ç¤â¹ñ±×¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤ÈÀ¯ÉÜ¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢´ØÀÇ¤Ï¡Ö²Á³Ê¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡ÖÀ¸»º´ðÈ×¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹±¾ïÅª¤Ê¹â´ØÀÇ¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥³¥áÎ¥¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¡¦¥³¥¹¥Èºï¸º¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬¼å¤Þ¤ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·üÇ°¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢À¯ÉÜ¤Ï´ØÀÇ¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢·Ð±Ä½¸Ìó¡¢¥¹¥Þ¡¼¥ÈÇÀ¶È¡¢Í¢½Ð¿¶¶½¤Ê¤É¤Î¹½Â¤²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¸þ¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤Î°Æ¤ÏÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤«
¤µ¤Æ¡¢ÎëÌÚÇÀ¿åÁê¤¬È¯¤·¤¿¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤òÇÛ¤ë¤È¤¤¤¦°Æ¤Ë¤âÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÀ¯ÉÜ¤È¤·¤ÆÊÆ²Á¹âÆÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥³¥á¤Î¹ØÆþÊä½õ¤È¤Ê¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×¤òÇÛ¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ë¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤¬È¯Ã¼¤Ç¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢JA¡ÊÁ´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡Ë¤ÎÈ¯¹Ô¤¹¤ë¡Ö¤ª¤³¤á¥®¥Õ¥È·ô¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´û¤Ë¼«¼çÅª¤ËÇÛÉÛ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤â°ìÉô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤ÏÇÀ¿å¾Ê¤¬Ä¾ÀÜÍ½»»¤ò³ä¤¤¤Æ¤ª¤³¤á·ô¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬ÃÏ°è¤Î»ö¾ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌÜÅÓ¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¡Ö½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¡×¤Î³èÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï³ÎÄêÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ä¹âÎð¼ÔÅù¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¿·ÊÆ¤Ï¹ó½ë¤ä³é¿å¤Ë¤è¤ëÉÔºî¤Î·üÇ°¤â¤¢¤ê¡¢JA¤¬³µ»»¶â¤ò¹â¤á¤ËÀßÄê¤·¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÎ®ÄÌ¶È¼Ô¤âºß¸Ë³ÎÊÝ¤ËÆ°¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¹âÃÍ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤ÏËºî¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤Ð200Ëü¥È¥ó¤¬Å¬Àµ¤È¤µ¤ì¤ëÌ±´Öºß¸Ë¤òÂç¤¤¯Ä¶²á¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Î®ÄÌ½é´üÃÊ³¬¤Ç¹âÃÍ·ÀÌó¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥á¶È¼Ô¤Ï²Á³Ê¤ò²¼¤²¤Å¤é¤¯¡¢²Á³Ê¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄã½êÆÀÀ¤ÂÓ¡¦»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¡¦¹âÎð¼Ô¤Ê¤É¡¢É¬Í×¤ÊÁØ¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë¥¿¡¼¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢Ä¾ÀÜ¤¹¤°¤ËÆ¯¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤Ê¤É¤ÎµëÉÕ·¿Á¼ÃÖ¤ÏÍ¸ú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶È¼Ô¤âºß¸Ë¤ò½Ð²Ù¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤âÉéÃ´¤Ê¤¯¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°ÂÄê¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£À¯ºö¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤
¤µ¤Æ¡¢ÎëÌÚÇÀ¿åÁê¤Ï¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¡Ö½îÌ±´¶³Ð¤«¤é¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤âÈãÈ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ï²¿ÅÙ¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤â¤Î¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤Ï¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¤Ë¼ÂÊª¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÈ÷ÃßÊÆ¤ò¸«¤Ë¤¤¤¯¤è¤êÂç»ö¤Ê»Å»ö¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÎëÌÚÇÀ¿åÁê¤Ï¡¢¸µÇÀ¿å¾Ê¤Î´±Î½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÇÀ¿åÂ²¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½»ä¤¿¤ÁÇÀ²È¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢¿¼¤¤ÃÎ¸«¤È¸½¾ì¤Ëº¬º¹¤·¤¿À¯ºö¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤ËÎëÌÚÇÀ¿åÁê¤Ë¸òÎ®¤Î¤¢¤ëÃÏ¸µÇÀ²È¤Ï¡ÖÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÂÐÅù¤ËÀÜ¤·¡¢¿¿Ùõ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿ÍÊª¡×¤È¡¢¤½¤Î¿ÍÊÁ¤ò¾Þ»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢º£¤äÇÀ¶È¤ÎÃ´¤¤¼ê¤ÏÆüËÜ¿Í¸ý¤ÎÌó5¡ó¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇÀÀ¯¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¿Í¡¹¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤Ê¬Ìî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢ÎëÌÚÇÀ¿åÁê¤ÎÈ¯¸ÀÆâÍÆ¤¬¹¤¯Íý²ò¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤ÅÀ¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£È¯¸À¤Î°ìÉô¤òÀÚ¤ê¼è¤é¤ìº¬¤â»õ¤â¤Ê¤¤ÈãÈ½¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤«¤éÃúÇ«¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥³¥áÌäÂê¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¼ç¿©¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÌ±¤ÎÂç¤¤Ê´Ø¿´»ö¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤äSNS¤Ç¸í¾ðÊó¤¬³È»¶¤µ¤ì¤ë¤È¿Í¡¹¤¬º®Íð¤·¤Þ¤¹¡£º£¤ÏÃ¯¤Ç¤â¾ðÊóÈ¯¿®¤¬¤Ç¤¤ë»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À¯ÉÜ¤äÇÀ¿å¾Ê¤Ï¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ËÅØ¤á¡¢¹ñÌ±¤ËÀ¯ºö°Õ¿Þ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ÈÀÚ¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SITO.¡Ê¥·¥È¡Ë
ÇÀ²È¡¢ÇÀ¶È¥é¥¤¥¿¡¼
1993Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¥¿¥Þ¥Í¥®¤òºÏÇÝ¤¹¤ëÏªÃÏÌîºÚÇÀ²È¤Ç¡¢ÇÀ¶È¥é¥¤¥¿¡¼¡£½¢ÇÀÁ°¤«¤éÆüËÜÇÀ¶È¤Î½ô²ÝÂê¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢À¸»º¸½¾ì¤ÎÃÎ¸«¤ÈÉý¹¤¤ÇÀ¶È¾ðÊó¤òÍ»¹ç¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÇÀ¶È¤È¤½¤ì¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¡×¤òÌÏº÷¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¸í¾ðÊó¤ä¥Ç¥Þ¤ÈÀï¤¦»ÑÀª¤ò´Ó¤¡¢³Ø½ÑÅª¤ÊÃÎ¸«¤È¼ÂÁ©Åª¤Ê·Ð¸³¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢Àµ³Î¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÇÀ²È¡¢ÇÀ¶È¥é¥¤¥¿¡¼ SITO.¡Ë