愛知県在住の30代女性・Kさんは高校時代に不審者に遭遇したことがある。

【プレイリスト】音声で聞く体験談

あまりにもおそろしい体験だったが、運よく近くに人が居て......。

＜Kさんからのおたより＞

高校生時代、お昼に体調不良で学校を早退した日の話です。

ひとりで駅に向かう途中、不審者に遭遇しました。

「動くな、刺すぞ」と脅され、恐怖で身体が固まってしまい......。

坂道の下にサラリーマンが居て...

しかしその時、坂道を下った先にサラリーマンの方が歩いているのを見つけたのです。

私は夢中で坂道を駆け下り、「助けてください！」とその人のところへ向かいました。

不審者は追ってくることはなく、わたしは恐怖から解放されました。

安心からか涙が止まらなくなっていると、サラリーマンの方は、「変な人いたの？もういないよ、大丈夫だよ」と優しく声を掛け続けてくれて、一緒に駅まで歩いてくれました。

駅についてからもわたしを気遣って話しかけてくれて、

「寝坊して、もともと会社遅刻してたから心配しないで。

むしろ寝坊して良かったよ。女子高生助けましたって言ったら、上司は信じてくれるかな〜。寝坊も許してくれるかな〜」

と、くすっとさせてくれたり、

「私事ですが最近結婚しまして......。もし娘が産まれてこんな目にあったと思うと本当に許せんな」

と、怒ってくれたり。

私の乗る電車がくるまで付き添ってくださいました。

あれから約15年。私も結婚し、娘も産まれました。

あの時助けてくださったサラリーマンの方、本当にありがとうございました！



