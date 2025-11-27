かっこいいと思う「北海道・東北地方の図柄入りナンバープレート」ランキング！「仙台」を抑えた1位は？【2025年調査】
地域の魅力をデザインに込めた図柄入りナンバープレートは、走るだけでその土地の個性を発信できる特別な存在です。力強さや洗練された雰囲気、自然の美しさなど、地方ごとにまったく異なる表情を持ち、思わず見入ってしまうデザインも少なくありません。
All About ニュース編集部では、2025年11月13〜14日、全国の10〜70代の男女250人を対象に、「地方版図柄入りナンバープレート（北海道・東北・関東地方）」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、かっこいいと思う「北海道・東北地方の図柄入りナンバープレート」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは、「伊達政宗公と仙台七夕まつり。歴史的モチーフと華やしさがかっこいいから」（20代女性／東京都）、「戦国武将の名前がありかっこいい」（40代男性／東京都）、「伊達政宗公の騎馬像、伊達家の家紋、七夕飾りが描かれた、華やかで力強いデザインで、かっこ良いから」（50代男性／広島県）などの声がありました。
回答者からは、「宮沢賢治の世界観をモチーフにした幻想的なデザインで、夜空を走る列車のイメージがとてもかっこいいです」（40代男性／北海道）、「夜空と銀河鉄道の幻想的なデザインがシックでスタイリッシュに見えるから」（30代女性／東京都）、「空を舞い走るかのようなSLのシルエットが幻想的でかっこいい」（40代男性／岩手県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:田中 寛大)
