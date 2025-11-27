「お姫様がお二人」松井玲奈、“うちのお姫様”とのツーショットを公開！ 「かわいいが渋滞」
俳優の松井玲奈さんは11月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。“うちのお姫様”とのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】松井玲奈＆「うちのお姫様」
ファンからは「かわいいが渋滞」「可愛いと可愛いの相乗効果」「画面いっぱいに可愛いがつまってる」「お姫様がお二人」「だぶるで滅！！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「画面いっぱいに可愛いがつまってる」松井さんは「うちのお姫様、好きすぎて滅！です」とつづり、4枚の写真を投稿。愛猫を優しくなでる様子が写っています。松井さんは幸せそうな笑みを浮かべており「お姫様」にすっかりメロメロなようです。撫でられて気持ちいいのか目を細める愛猫と、目を細めて笑みを浮かべる松井さんの表情がどことなく似ている気がしますね。
「原稿を書く飼い主の横で寝る猫」8月30日には「原稿を書く飼い主の横で寝る猫」とつづり、愛猫の写真を公開した松井さん。ファンからは「ちゃんと見張っててくれるいいマネージャーですね」「無心で可愛いですにゃあ」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
