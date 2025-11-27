明日は初デート！相手の男性をウキウキさせるLINE９パターン
いいなと思う男性からデートに誘われたら、本番直前の「前の晩」から、上手に立ち回りたいもの。うまくいけば、当日は「付き合ってください！」と真剣告白を引き出せるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性125名に聞いたアンケートを参考に「明日は初デート！相手の男性をウキウキさせるLINE」をご紹介いたします。
【１】「デートなんていつぶりかしら」と久しぶりであることをほのめかす
「向こうも緊張しているのかなって思って安心します」（20代男性）というように、あえて「久しぶり」だと強調することで、プレッシャーを軽減してあげる作戦です。特に、恋愛から遠ざかっていそうな非モテ系の男性なら、ホッとしてくれるかもしれません。
【２】「明日、楽しみにしています」と期待をストレートに伝える
「いいプレッシャーを感じます」（20代男性）というように、いい言葉が浮かばなければ、素直に明日への期待を届けるのもよさそうです。そっけない感じにならないように、スタンプなどを使ってコミカルに表現できるといいかもしれません。
【３】「あらためてデートなんて、緊張しちゃう」とかわいく照れる
「これまではただの同期でしたから」（20代男性）というように、友達やクラスメイト、同僚だった相手には、「デート」であることを強調すると、女性として意識してもらえそうです。普段、見せない乙女キャラをどんどん出していきましょう。
【４】「実は前から行ってみたいところだったんだ！」と相手が立てた計画を褒める
「神戸の北野はベタかと思っていたけど、喜んでくれてよかった」（20代男性）というように、男性のデートプランを手放しで褒めて有頂天にするのもいいでしょう。「ついでにここも行きたい」と追加情報を添えると、デートへの意気込みが伝わるかもしれません。
【５】「明日は体調万全だからね！」とコンディションの良さを伝える
「具合が悪いとプランを変更しないといけないですしね」（20代男性）というように、体調が絶好調だと伝えれば、男性のテンションも上がるというもの。遊園地やアウトドアデートなど、体力が必要なデートのときに送ってみてはいかがでしょうか。
【６】「着ていく服が決まらなーい！」とファッションについて相談する
「せっかくなので好みの服装で来てもらいます」（20代男性）というように、服について質問するのも、デートへの気分を盛り上げそうです。話の流れによっては、相手が着てくる服を聞いて、服装のトーンを合わせていくのもアリかもしれません。
【７】「緊張して眠れません」とドキドキをアピールする
「遊び慣れていない感じがして好感度高いです」（20代男性）というように、胸が高鳴っていることをそのまま伝えてみるのもいいでしょう。いわゆる遊び人タイプではなく、緊張しやすい奥手男子なら、大いに共感してくれそうです。
【８】「お弁当作ろうと思うんだけど…」と好きなおかずを教えてもらう
「手料理食べられるなんて嬉しすぎる！」（10代男性）というように、ピュアな男性なら「手作り弁当」を想像するだけで舞い上がってくれるかもしれません。ただし、なかには他人が握ったおにぎりを食べられない潔癖症男子もいるので、そのあたりの確認が必要かもしれません。
【９】「二人きりで出かけるの、初めてだよね」と「二人きり」を強調する
「秘密の恋じゃないけどワクワクしてきます」（20代男性）というように、邪魔者がいないシチュエーションをイメージさせて、期待感をあおる方法です。友達付き合いから一歩踏み出すタイミングなら、心地の良い緊張感をあおることができるでしょう。
基本的には、デートを楽しみにしていることさえ伝われば、どんなメッセージも喜んでもらえるはずです。安く見られないようにと気取って変な駆け引きをするより、楽しみにしていることを明かしてしまったほうが、デート当日も盛り上がるでしょう。（外山武史）
【調査概要】
期間：2015年6月2日から9日まで
対象：合計125名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
