お弁当を残して帰ってきた娘に「なんで？」と問い詰めた母がその返答から学んだこと

7歳の娘と5歳の息子の母で、ユーモアあふれる子育て漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。仕事と育児の両立に奮闘する日々の中で、子どもたちから学んだことや思わず笑ってしまったことなどを漫画にしています。

今回は、娘が幼稚園に通っていた頃、お弁当を残して帰ってきた日のことを振り返ります。せっかく作ったのになぜ残したのだろうと理由が気になり、「なんで残したの？」と娘を問い詰めてしまったというはなゆいさん。娘から返ってきた言葉を通して反省と気づきがあったといいます。詳細を綴っていただきました。

「なんで？」の言葉をめぐって失敗も…

こんにちは。小学生と幼稚園児を子育て中のはなゆいです。

突然ですが、我が子が7歳くらいになると、ぼちぼち常識が身について、物事の善し悪しも分かってきただろう、なんて親としての慣れが出てきません？ そして子どもに対する問いかけも繊細さにかけるようになってしまったり、なんてことありませんか？

例えば、「なんでご飯残したの？」「なんで宿題やらないの？」「なんでそんなことができないの？」などなど。この「なんで？」というワード、親にとってはただ理由を聞いただけ、で使うものだと思うんですよ。でも、 子どもにとっては「責められている」と感じるキツーい言葉に感じるそうです（汗）。

そして「なんで？」と詰問されると、“責められた”と感じて、正直な自分の気持ちを発せなくなるのが子ども心だったりもします。

この「なんで？」をめぐって、以前私がやらかしたエピソードを公開しますね。

娘が幼稚園に持っていった弁当を残して帰ってきたことがありました。「なんで？」と問い詰めた私への返答がまさかの「太郎くんが食べるなって言ったから」ーー。

この一言から始まった出来事が、私にとって忘れられない学びになりました。

残さざるをえなかった気持ちが大事

当時、「なんで？」と私が責め立てたのは、私が理想としている育児像が崩されることを恐れたから、なんだと思います。「せっかく作ったのに」「ちゃんと食べてほしいのに」……その思いが強すぎて、子どもの心を追い込んでいたんです。

本当は「残した」ことよりも、「残さざるをえなかった気持ち」の方が大事。しかし私はそこに気づけず、「太郎くんが食べるなって言ったから」という嘘を子どもにつかせてしまった。

でもあのとき反省したことで「食べられないときがあってもいい」「無理して理由を言わなくてもいい」と、今では思えるようになりました。

食べ物ひとつをめぐるやり取りの中にも、親子の信頼関係って映し出されるものなんですよね。「なんで？」を飲み込んで、「そっか、そういう日もあるよね」と受け止めるだけで、子どもの安心はずっと増えるのかもしれません。

5歳くらいの頃、お腹が空くとかんしゃくを起こしていたまる子が、今では食べ物より夢中になれることに時間を使うようになったのも成長の証。あのときの失敗が、今の「受け止められる自分」を作ってくれた。「失敗も含めて、全部が子育ての宝物」そう思えるようになった出来事でした。

この漫画が「失敗してもいいんだ」と思える、小さなきっかけになれば嬉しいです。

