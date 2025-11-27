耳ざわりの良い「横文字」がビジネスの成功を遠ざけている…Web編集長が見つけた「言葉選び」の落とし穴

発信しても期待したほどに「見てもらえない」「読んでもらえない」「選んでもらえない」――。

これらの原因は中身ではなく、「最初の言葉」にあるかもしれません。タイトル、見出し、キャッチコピー、件名、商品・サービス名称、SNSの投稿・やり取りなど、中身を詳しく見てもらう前に相手の目に触れる短い言葉が、その後の反応を左右することがあるのです。

伝わりにくい典型例が専門用語や業界用語、カタカナ言葉。Web編集者として7000本超の記事タイトルを考案し、数万本のデータを分析してきた武政秀明氏は、伝わる「最初の言葉」を作るコツの一つは相手が本当に理解できる言葉を選ぶことだと指摘します。武政氏の著書『22文字で、ふつうの「ちくわ」をトレンドにしてください』(サンマーク出版)より一部抜粋、再構成してお届けします。

相手はその言葉を本当に知っているか

Webメディアの現場に入って、日々「どんな言葉にどのくらい反応が返ってくるのか」を見ていると、意外なことに気づきました。

たとえば、「ＳＤＧｓ」や「ＤＸ」「パーパス」「マーケティング」「○○テック」「イノベーション」「多様性」といった言葉は、軒並みアクセスが低い傾向があるのです。

パッと見た時になんとなくの概念はわかっても実感が伴う言葉ではないからか、思った以上にアクセス数が伸びません。

「最新テクノロジー」という言葉なんて、実は誰も本当に実体がわかっていない言葉なのかもしれないと思うこともあります。

それよりも「面倒な作業がすべて自動化される」「未来の子どもたちを守ろう」と言えば、相手は自分の経験と照らし合わせて理解することができます。「パーパス」ではなく、「私たちが社会で果たしたい目的」と表現するほうが、少なくともイメージは伝わります。おそらくそのほうが、目をとめて見てくれる人は増えるでしょう。

「最初の言葉」を考える時に重要なのは「自分の頭」で考えすぎないこと。むしろ、「相手の頭」で考えることです。相手にわかってもらわなければならないのです。

ここにはもう一つ、重要な問いかけが隠れています。

相手の頭で考えようとする時、その言葉を相手が本当に理解できているかどうかまで、想像を巡らせる必要があるのです。

自分がよく使う言葉を相手は理解していないかもしれない

特に最初に相手が目にする言葉は、相手との対話の入り口となります。その1行で心が開かれるか閉ざされるか。私たちの言葉の選び方が、その分かれ道になります。

でも、私たちは時として、自分がよく使っている言葉なら、相手も同じように理解しているだろうと思ってしまいます。

その思い込みが、せっかくの「最初の言葉」の力を弱めてしまうことがあるのです。

たとえば、かっこいいＩＴ企業のイメージＣＭと、『楽楽明細』のＣＭ。どちらを覚えている人が多いでしょうか。後者では、お笑いタレントの横澤夏子さんが「めんどくさーい！」と、髪を振り乱し青ざめた表情で煩雑な経理作業に追われる姿が描かれています(＊)。経理部の日常を、コミカルながらもリアルに表現したからこそ、視聴者の記憶に残ったのです。

（＊ 『楽楽明細』テレビＣＭ『優しくなった横澤さん』篇（2019年）https://www.rakurakumeisai.jp/news/190808.php）

一方、多くのＩＴ企業のイメージＣＭでは「ＤＸ戦略」や「業務革新」といった言葉が使われがちです。あなたも、これらの言葉を見聞きしたことがあるかもしれません。でも、それが具体的に、あなたの仕事にどんな影響を及ぼすのか、イメージできるでしょうか？ 美しい映像やスタイリッシュな音楽に彩られたＣＭは確かに洗練されています。しかし、自分に引きつけてイメージできなければ、心は動きません。

「大量の書類作業なんてしたくない」「めんどくさい」という表現なら、多くの人の職場での経験と重なります。月末の忙しい経理部、机に積み上がる書類の山、そして終わりの見えない疲労感。具体的な困りごとが手に取るように見えてくるからです。

【つづきを読む】『ビジネスの才能は「タイトル」に現れる…伝わる文章・伝わらない文章の決定的な違い』

【つづきを読む】ビジネスの才能は「タイトル」に現れる…伝わる文章・伝わらない文章の決定的な違い