¡Ú¥ì¥Ó¥åー¡Û¥Ó¥¯¥¿ー¡ÖWOOD master¡×¤ÎÌ¾¤Ï°ËÃ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¿·¥¦¥Ã¥É¥É¥é¥¤¥Ð¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¶Ë¾å¥Üー¥«¥ë¤òÄ°¤¤¤¿
¥Ó¥¯¥¿ー¡ÖWOOD master(HA-FW5000T)¡×
¥Ó¥¯¥¿ー¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥â¥Ç¥ëÌ¾¤Ï¡ÖWOOD master(HA-FW5000T)¡×(41,800±ß)¡£WOOD¥·¥êー¥º¤ËÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌ¾Á°¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¸Æ¾Î¤È¸À¤¨¤ë¡£
¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×¤Îºþ¿·¤Ï¡¢2021Ç¯¤Î¡ÖHA-FW1000T¡×°ÊÍè¡£Á°ºî¤ò´ð½à¤È¤·¤¿´üÂÔÃÍ¤Ï¹â¤¯¡¢¤½¤Î´ð½à¤ò¤É¤¦¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡© ÁáÂ®¡¢³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤¿¡£
¿·¤¿¤ÊÊý¸þÀ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉWOOD¥É¥é¥¤¥Ðー
ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Î³Ë¿´¤Ï¡¢¥¦¥Ã¥É¿¶Æ°ÈÄ¤Îºþ¿·¤À¡£
HA-FW1000T¤Ç¤ÏÌµ¹¤¤ÎÌÚºà(¥«¥Ð)¤Ë¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿PET¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥¦¥Ã¥É¥Éー¥à¥«ー¥Ü¥ó¿¶Æ°ÈÄ¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢WOOD Master¤Ç¤ÏÂç¤¤¯È¯ÁÛ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈÌÚ¤ò¸¶ÎÁ¡É¤È¤¹¤ë¥Ñ¥ë¥×¤Ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¥ó¥íー¥º¥¦¥Ã¥É¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉWOOD¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤ò¿·³«È¯¤·¤¿¡£
10mm·Â¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉWOOD¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿(²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸)
º£²ó¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î»ÅÍÍ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¦¥Ã¥É¿¶Æ°ÈÄ¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤ò´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤ËÅëºÜ¤·¤¿¤Î¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¤³¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÆÃÀ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¡¢¥É¥é¥¤¥ÐーÁ°ÌÌ¤Î²»¶Á¶õ´Ö¤òºÇÅ¬²½¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Î¥º¥ë¤ÎÄ¹¤µ¤ä³ÑÅÙ¤ÎÄ´À°¡¢²»¶Á¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤ÎåÌÌ©¤ÊÀß·×¤Ï¡¢¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤Î¸þ¾å¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆâÉô¹½Â¤¤Î¥¤¥áー¥¸¡£¥É¥é¥¤¥Ðー¼þ¤ê¤Î¶õ´Ö¤¬ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
ËÉÙ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥âー¥É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¿·µ¡Ç½¤âÅëºÜ
¸½Âå¤Î¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ê¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ¡Ç½ÌÌ¤âÉý¹¤¤¡£
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¹âÀÇ½IC¤ÈãþÂÎÀß·×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÀÇ½¤ò¸þ¾å¡£É÷ÀÚ¤ê²»¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¥¦¥¤¥ó¥É¥«¥Ã¥È¡¢³°²»¼è¤ê¹þ¤ß¡¢²ñÏÃ¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¥¿¥Ã¥Á¡õ¥Èー¥¯¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÈóÀÜÂ³¤Ç¥Î¥¤¥¥ã¥ó¤Î¤ß¸ú¤«¤»¤ë¼ªÀò¥âー¥É¤Ê¤É¡¢»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤ÆÁªÂò¤·¤ä¤¹¤¤¹½À®¤À¡£
ÉÕÂ°¥¤¥äー¥Ôー¥¹¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥É¥Ã¥ÈPro SF¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¥Î¥¤¥¥ã¥ó¸ú²Ì¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÀÅ²»ÀÇ½¤À¡£²°Æâ¤Î¶õÄ´¤ä³°½Ð»þ¤Î¥íー¥É¥Î¥¤¥º¤Ê¤É7³äÄøÅÙ¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°õ¾Ý¡£ÉÔ²÷´¶¤Î¤Ê¤¤¼«Á³¤Ê¸ú¤¶ñ¹ç¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±ÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
¥¤¥äー¥Ôー¥¹¤Ë¤Ï¡¢ÂÊ±ß·Á¾õ¤ÎºÎÍÑ¤Ç¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò¹â¤á¤¿¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥É¥Ã¥ÈPro SF¡×¤òÉÕÂ°¡£S/MS/M/ML/L¤Î5¥µ¥¤¥º¤òÍÑ°Õ¤·¡¢Ã±ÉÊÈÎÇä¤â¹Ô¤Ê¤¦
¥Î¥¤¥¥ã¥ó¤Î¥ª¥ó¡¿¥ª¥Õ¤Ë¤è¤ëºÆÀ¸²»¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¯¡¢ÆÃÍ¤Î°µÇ÷´¶¤â·ÚÈù¡£¥¦¥¤¥ó¥É¥«¥Ã¥È¤À¤±¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸ú¤¤¬´Å¤¤°õ¾Ý¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Áí¤¸¤Æ¥Î¥¤¥¥ã¥óÀÇ½¤Ï¡ÈºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¡É¤Î°ì³Ñ¤ËÊÂ¤Ö¤À¤í¤¦¡£´ðËÜ¤Ï¥ª¥ó¤Ç±¿ÍÑ¤·¤ÆÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£
¥µ¥¦¥ó¥É¥âー¥É¤Ë¤âÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥×¥ê¥»¥Ã¥È(FLAT/BASS/CLEAR/DYNAMIC/VOCAL)¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ó¥¯¥¿ー¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥×¥í¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ëWOOD masterÀìÍÑ¤ÎPROFESSIONAL¥âー¥É¤ò¡¢¼¡¤Î5¤Ä¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£PROFESSIONAL1¡§²»³Ú¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢ÃæÄã°è¤¬Ë¤«¤Ê¥Á¥åー¥Ë¥ó¥° PROFESSIONAL2¡§¸¶²»¤ËÃé¼Â¤Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê²»Áü¤ÎºÆ¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥Á¥åー¥Ë¥ó¥° PROFESSIONAL3¡§¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Çµã¤±¤ë²»¡£¿¼¤¤Ë×Æþ´¶¤È¡¢¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥Á¥åー¥Ë¥ó¥° PROFESSIONAL4¡§Ë¤«¤Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë´¶¤È¥Üー¥«¥ë¤ÎÉ½¾ð¡¢³Ú¶Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¹ª¤ß¤Ê¹©É×¤Þ¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Á¥åー¥Ë¥ó¥° PROFESSIONAL5¡§³Ú¶Ê¤Î¹½À®¤òÌä¤ï¤º¡¢³Æ³Ú´ï¤Î¥×¥ì¥¤¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤ï¤ë¡¢Î×¾ì´¶¤Î¤¢¤ë¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°
¥µ¥¦¥ó¥É¥âー¥É¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÊÀßÄê¤Ï¡ÖVictor Headphone¡×¥¢¥×¥ê¤«¤é¹Ô¤Ê¤¨¤ë
¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë2¤Ä¤Î²»¼Áµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1¤Ä¤¬¡¢ÆÈ¼«Î©ÂÎ²»¶Áµ»½Ñ¡ÖEXOFIELD¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¿·³«È¯¤µ¤ì¤¿¡Ö¶õ´Ö¥ªー¥Ç¥£¥ª¡×¥âー¥É¡£¤â¤¦1¤Ä¤¬¡¢¥æー¥¶ー¤Î¼ª¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Æ°¤Ç²»¼ÁÄ´À°¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥µ¥¦¥ó¥É¡×¤À¡£¤½¤Î¸ú¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸å½Ò¤·¤¿¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢º£¸å¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ±¼Ò¤Î¹â²»¼Á²½µ»½Ñ¡ÖK2¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤À¡£iPhone¤È¤ÎÀÜÂ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÅÁÁ÷¤µ¤ì¤¿¿®¹æ¤ò¥Ï¥¤¥ì¥¾ÁêÅö¤Þ¤Ç³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥³ー¥Ç¥Ã¥¯¤Ï¡¢AAC¡¢SBC¤Î¤Û¤«¡¢LDAC¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£
¾ÜºÙÀßÄê¤Ï¡ÖVictor Headphone¡×¥¢¥×¥ê¤«¤é¹Ô¤Ê¤¨¤ë¤Û¤«¡¢ËÜÂÎ¤Î¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤ò¤«¤Ê¤êºÙ¤«¤¯»ØÄê¤Ç¤¤ë¡£³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤Û¤É¤À¤¬¡¢¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ÎÁàºî¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯»È¤¦µ¡Ç½¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ëµ¡Ç½¤Î¿ô¤Ï¡¢´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ËÂ¿¤¤
¤½¤Î¤Û¤«¡¢2Âæ¤Þ¤Ç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀÜÂ³¡¢ÄãÃÙ±ä¤ª¤è¤Ó°ÂÄêÀÜÂ³¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»ýÂ³»þ´Ö¤Ï¥Î¥¤¥¥ã¥ó¥ª¥ó»þ/¥¤¥ä¥Õ¥©¥óÃ±ÂÎ¤ÇºÇÂç7»þ´Ö¡¢¥±ー¥¹Ê»ÍÑ¤ÇºÇÂç21»þ´Ö¤¢¤ë¡£Æü¾ï»È¤¤¤Çº¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
³Ú´ï¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿ËÜÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢³Ú´ï¥±ー¥¹¤ò¥¤¥áー¥¸¤µ¤»¤ë½¼ÅÅ¥±ー¥¹¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤é¤·¤¤º¹ÊÌ²½¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¹¥¤Þ¤·¤¤¡£¼ª¸µ¤ò¾þ¤ë¤Ë¤ÏÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯»È¤¤¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ï¹¥¤ß¤¬Ê¬¤«¤ì¤½¤¦¤À¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¹âµé´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¹¥¤¤À¡£¾¯¤·¤Î½ý¤Ê¤é»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤ËÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ö¼«¸Ê½¤ÉüÅÉÁõ¡×¤¬¥È¥Ã¥×¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°·¤¤¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤º»È¤¨¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¡£
¥«¥éー¤Ï2¿§Å¸³«¤Ç¡¢¥®¥¿ー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥µ¥ó¥Ðー¥¹¥È¥Ö¥é¥¦¥ó¡×(¼Ì¿¿)¤Î¤Û¤«¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ô¥¢¥Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë
½¼ÅÅ¥±ー¥¹¤Ï³×¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー»Å¾å¤²¤Ç¡¢¥Ó¥¯¥¿ー¸¤¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥Üー¥«¥ë¤ÎºÆ¸½À¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢Ä°¤¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¥µ¥¦¥ó¥É
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è»îÄ°¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£Android¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¡¢LDACÀÜÂ³¤·¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¡£¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ï¥ª¥ó¤Ç¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥âー¥É¤ÏFLAT¤À¡£
WOOD Master¤ò»îÄ°¤·¤Æ¤¤¤¯
Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤ÃúÇ«¤ÊÉÁ¼Ì¤Ç¡¢¥Üー¥«¥ë¤ÎÎØ³Ô¤¬¤Ò¤È¤¤ïÇ»¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¥Üー¥«¥ë¤¬°ìÊâÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ú´ï¤È²£ÊÂ¤Ó¤À¤¬À¸¡¹¤·¤µ¤¬¸Î¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£
»É¡¹¤·¤¤¤È¤³¤í¤Î°ìÀÚ¤Ê¤¤ºÆ¸½À¤Ç¡¢Ä°¤¿´ÃÏ¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤¹¤®¤º¡¢°ú¤Äù¤á¤ë¤È¤³¤í¤ÏÄù¤á¡¢¤·¤«¤·¥¿¥¤¥È¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤È¸Æ¤Ö¤Ù¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤ÎÉ½¸½¤Ï¥â¥Ë¥¿¥é¥¤¥¯¤È»æ°ì½Å¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢ÎÉ¤¤²»¤À¤¬¡¢ÌÌÇò¤¤¤«¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Ä°¤¤ä¤¹¤¤¤¢¤Þ¤ê¤Ë²¿ÅÙ¤âÄ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢°ì¼ï¤ÎÃæÆÇÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¿IRIS OUT¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Üー¥«¥ë¤Î¥á¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òÇ¾Æâ¤Ç»×¤ï¤º¤Ê¤¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥µ¥Ó¤Î¡È¥²¥í¡É¤Î²Î¤¤¤ï¤±¤ä¡¢¹ç¤¤¤Î¼ê¤Î¤è¤¦¤ËÆþ¤ë¾Ð¤¤À¼¤Ê¤É¡¢°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¹¥Ã¤ÈÄ°¤¼è¤ì¤ë¡£Ä·¤Í¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤Ï¡¢¥¥é¥¥é¤È¤Ï¤µ¤»¤º·Ú¤ä¤«¤ËÉÁ¼Ì¡£Äã²»¤ÎÎÌ´¶¤ÏÉ¬Í×½½Ê¬¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤ò¤Þ¤È¤Þ¤êÎÉ¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÃË½÷¥Üー¥«¥ë¤òÌä¤ï¤ºÍ¥¤ì¤¿ºÆ¸½À¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¤½¤ì°Ê³°¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖºäËÜÎ¶°ì¡¿Merry Christmas Mr.Lawrence¡×¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤Î¼å²»¤¬¶õ´Ö¤ËÍÏ¤±¤Æ¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÆµÛ¤¬¤¦¤ë¤µ¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÀÅ¤±¤µ¤ÎÃæ¤ÇÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー´É¸¹³ÚÃÄ¡¿¥Ï¥êー¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¡×¤Ç¤ÏÁÕ¤Ç¤é¤ì¤ëÁÔÂç¤ÊÊª¸ìÀ¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤È¿»¤ì¤ë¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢¥Üー¥«¥ë¤â¤Î¤Ï¥Üー¥«¥ë¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÎÏÃ¤À¡£
¥µ¥¦¥ó¥Éµ¡Ç½¤âÂç¤¤¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤
¥µ¥¦¥ó¥É¥âー¥É¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£ÆÃ¤ËPROFESSIONAL¥âー¥É¤Ï¡ÖÄã²»¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ã±½ã¤Ê¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î©ÂÎ´¶¤äÎ×¾ì´¶¤Ê¤É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Âç¤¤ÊÊÑ²½¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï·ã¤·¤á¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤Ï¥°¥Ã¤È¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡ÖPROFESSIONAL 2¡×¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ë¤Ï¾¯¤·¤À¤±½Å¿´¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡ÖPROFESSIONAL 3¡×¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Ê¬¤±¤¬³Ú¤·¤á¤¿¡£
¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢É®¼Ô¤Î¾ì¹ç¤À¤¬²»¤ÎÈ´¤±´¶¤¬¾¯¤·¸º¤ê¡¢½Å¤ß¤¬Áý¤·¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤¬Àµ¤È¤â¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥µ¥¦¥ó¥É¥ª¥ó¤Î¾õÂÖ¤Ç¥µ¥¦¥ó¥É¥âー¥É¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤Ï4¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç´°Î»¡£¥¤¥äー¥Ôー¥¹¤ÎÁõÃå¥Æ¥¹¥È¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÀµ³Î¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë
¶õ´Ö¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇ¾Æâ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Æー¥¸¤¬¡¢Æ¬¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ä¾·Â30cm¤Û¤É¤Î±ß¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤Ê¸ú²Ì¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£Â¾¤Î¶õ´Ö¥ªー¥Ç¥£¥ªºÆÀ¸¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤ëÊý¤â¡¢¤³¤ì¤Ï»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤µ¤Æ¡¢WOOD Master¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ç¤Ï¡¢²»¼ÁÌÌ¤ÇÉ¾²Á¤Î¹â¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥¯¥¹¡ÖEAH-AZ100¡×¤â¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£FLAT¤Î¾õÂÖ¤ÇÄ°¤Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢EAH-AZ100¤ÏWOOD Master¤è¤ê¤â¥Üー¥«¥ë¤¬ÌÜÎ©¤¿¤º¡¢¾¯¤·Äã²»¤ËÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¶Á¤¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¥·¥ãー¥×¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£²»³Ú¤òÄ°¤¯ºÝ¡¢¤É¤³¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¯¤«¤ÇÈ½ÃÇ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ò³Ú¤·¤¯Ä°¤±¤ë¤Î¤ÏEAH-AZ100¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Üー¥«¥ë¹¥¤¤Ê¤éWOOD Master¤òÁª¤Ö¤À¤í¤¦¡£É®¼Ô¤â¥Üー¥«¥ë¤È¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê³Ú´ï1ËÜ¤È¤¤¤Ã¤¿¹½À®¤Î³Ú¶Ê¤Ê¤éWOOD Master¤ÇÄ°¤¤¿¤¤¡£Äã²»¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤¬Íß¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¾å½Ò¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¥âー¥É¤ÇÂÐ±þ¤â¤Ç¤¤ë¡£
ÌÓ¿§¤Î°ã¤¦¹â²»¼Á¥¤¥ä¥Õ¥©¥óÆ±»Î¡¢¤Ç¤¤ë¤Ê¤é2Âæ»ý¤Á¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤â¤¤¤«¤Ê¤¤²Á³ÊÂÓ¡£¤É¤Á¤é¤«Áª¤Ö¤Ê¤éÉáÃÊÄ°¤¯²»³Ú¤Î·ÏÅý¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¡£
¹â¼¡¸µ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Èµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×¤é¤·¤¤¥â¥Ç¥ë
½êÍ¤¹¤ë´î¤Ó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡¢¹âµé´¶¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥µ¥¦¥ó¥É
»îÄ°¤ò½ª¤¨¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖWOOD master¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬·è¤·¤Æ¸ØÄ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¸¶²»ºÆÀ¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ²»¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«¤Ç¸ÄÀ¤¬Çö¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢WOOD Master¤Î¥Üー¥«¥ëºÆÀ¸¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¤ò´¶¤¸¤ë¡£¡Ö¤³¤Î²»¤¬Ä°¤¤¿¤¤¤«¤éWOOD Master¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È½½Ê¬¤Ë»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ï¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤Ù¤¥â¥Ç¥ë¤À¡£