クリスマスに輝くe.m.のstar trail♪選べる9色ストーンで私だけの星を纏う

ジュエリーブランドe.m.が、2025年12月10日(水)～16日(火)の期間限定イベント「star trail」を伊勢丹新宿店で開催します。星座のようなフォルムや大小のスターが寄り添う新作リングをはじめ、イヤーカフやピアスなど、多彩なスターシェイプストーンのアイテムが登場♡カラーは9色から選べ、推しカラーを身につけたい方にもぴったり。特別なクリスマス気分を纏える、自分だけのジュエリーに出会えるイベントです。

新作リングが豊富にラインナップ

今回の「star trail」では、星座を思わせるフォルムのリングや、2つのスターが寄り添うデザインなど多彩に展開。価格は左から36,300円、31,800円（税込）。

スターシェイプストーンはサイズ違い・9色の中から自由にセレクトでき、指先をリズミカルに彩ります。

人気のe.m. eternalシリーズからもスペシャル仕様リングがオーダー可能で、揺れる4つのストーンをそれぞれカラー選択できます。

その他、人差し指に重ね着けできる26,400円（税込）のリングや、ワンポイントタイプの26,400円（税込）リングも登場。デザインや色の組み合わせで、自分らしい世界観を楽しめます。

イヤーカフ&ピアスも星デザインが充実

イヤージュエリーには、リングと同じスターシェイプを採用したイヤーカフやピアスが揃います。イヤーカフは25,300円、39,600円（税込・すべてシングル）。

ピアスは31,900円、40,700円（税込・シングル）で、大小のスターが寄り添うフープタイプや、モビールのように揺れる31,800円（税込）のデザインも。

3mmのストーンを使う一部デザインは、クリア・シャンパンゴールド・イエロー・ラベンダーの4色限定です。いずれもカラーを選べ、セット使いで華やかさがぐっとアップします。

ピアスは両耳セットタイプ（40,700円（税込））もあり、フォーマルにも映える上品さが魅力です♪

選べる9色の人工石で特別な1点に

スターシェイプストーンは、ライトピンク・バイオレット・シアン・ルビー・オリーブグリーン・クリア・シャンパンゴールド・イエロー・ラベンダーの全9色から選べます。

普段の服装に合わせるのはもちろん、推しカラーをこっそり取り入れたり、季節のムードに寄せたり、選び方次第で印象が変わるのも魅力♡

ワンポイントタイプは一部在庫があるため、気に入ったアイテムはそのまま持ち帰ることも可能です。在庫のないデザインはオーダー対応となります。

クリスマスの輝きをe.m.でまとう特別時間

星がきらめく夜空のようなジュエリーが並ぶ「star trail」は、クリスマス気分を一層高めてくれる特別なイベントです。

リング、ピアス、イヤーカフなど豊富なラインナップに加え、9色から選べるスターシェイプストーンで自分だけの組み合わせを楽しめるのも魅力♡

大切な人への贈り物にも、自分へのごほうびにもぴったりです。今年の冬は、e.m.のジュエリーとともに心まで輝くひとときを過ごしてみませんか♪