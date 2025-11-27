°ÂÃ£Í´¼Â¡¢¡È°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¡É¤Ê¶âÈ±»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¤¨¤§¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼!!!!!!!!¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°ÂÃ£Í´¼Â¡Ê44¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¬¥é¥ê¤ÈÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¶âÈ±¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿°ÂÃ£¤¬Æ¬¤òº¸±¦¤Ë¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ë¥å¡¼¥Ø¥¢¤òÈäÏª¡£¥¢¥´¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ñ¤Ä¤ó¤È¤½¤í¤¨¤¿¡ÈÀÚ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¥Ü¥Ö¡É¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ï¹õÈ±¤Î¤Þ¤Þ¡¢³°Â¦¤ò¶âÈ±¤ËÀ÷¤á¤¿¸ÄÀÅª¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡È°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¡É¤Ê¤³¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¤ã¡¼!!!!!!!¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¨¤§¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼!!!!!!!!¶âÈ±!!!!¤«¤ï¤¤¤¤¤¤!!!!¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡¢¡¢!!!¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¿·Á¯¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¹õ¤È¶âÈ±¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
