高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第9週「スキップ、ト、ウグイス。」の第45回が11月28日に放送予定です。

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下11月28日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

トキの願いもむなしくリヨ（北香那さん）は占いの結果に満足し、ヘブン（トミー・バストウさん）にランデブーの約束をとりつける。

もはや止められるのは錦織（吉沢亮さん）ただ一人。ヘブンとリヨのランデブーを錦織は陰から見張るのだった。

一方、トキは花田旅館でツル（池谷のぶえさん）や梶谷（岩崎う大さん）とランデブーの行く末を話し合う。

梶谷の持つ情報を聞いたトキは、リヨのランデブーが成功するのではと次第に不安になる。