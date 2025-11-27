上田竜也（元KAT-TUN）がプロデュースする音楽フェス『MOUSE PEACE FES.2025 2nd Bite』が、10月29日・30日の2日間にわたって東京・代々木第一体育館で開催された。同フェスは昨年に続き2回目。上田竜也、川島如恵留（Travis Japan）、鬼龍院翔、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE、Novelbright、ファントムシータ、7ORDER、Dream Ami、ROIROM、そしてシークレットゲストとして堂本光一が出演した30日の公演（アーカイブ配信でも視聴可能）を、ライター上田恵子がレポートする。（構成：上田恵子）

【写真】光線の中で歌い踊る安井謙太郎(7ORDER)、⻤⿓院翔、上⽥⻯也、本多⼤夢(ROIROM)、⽵中雄⼤(Novelbright)、浜川路⼰(ROIROM)

* * * * * * *

「究極のハロウィンナイト」が開幕

会場のモニターに古城の主人に扮した堂本の姿が映し出され、「究極のハロウィンナイト」の開幕が告げられた。ヴァンパイア姿の川島、ダークヒーロー姿の7ORDERが登場し、ステージの玉座から“魔王”上田が降臨。上田バンドの生演奏をバックに、『2 ND BITE』を歌いあげる。「2025、MOUSE PEACE FES、スタート！ ぶちあがっていけー！」という叫びに応えるように、会場から大きな歓声が上がった。

ソロステージのトップバッターは上田。自身が作詞作曲した名曲『RABBIT OR WOLF？』を妖艶に歌い上げ、会場の熱を上昇させていく。甘めの歌声とワイルドさを融合させた、色気のあるパフォーマンスは彼の真骨頂。バンドとの息もピッタリで、6曲を披露した後、次の7ORDERにバトンタッチとなった。

以前同じ事務所に所属していた7ORDERは、自分たちを「上田くんのガチ後輩！」と名乗り、この日をどれだけ楽しみにしていたかをアピール。「上田くんがよんでくれたこのステージだから歌おうと決めた曲です。聴いてください、『superman』」と前事務所時代の曲名を告げた瞬間、悲鳴のような歓声が響きわたった。



フェスならではの多彩な顔ぶれが

海賊風の衣装で “パイレーツ・オブ・バリビアン”として登場したのは、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEの面々。去年も参加した彼らだが、その際、仮面程度の準備しかしておらず、深く反省したのだという。言葉どおり今年は凝った衣装で、『テンハネ』『PASION』などファンにはおなじみの楽曲を力強くパフォーマンスした。

続いてAdoがプロデュースする女性4人組のファントムシータが、黒いドレスの花嫁に扮して『すき、きらい』他をレトロホラーの世界観で魅せた後、鬼龍院翔が懐かしの鉄腕的な“裸ロボット”姿で登場。さすがのトーク力で会場を爆笑の渦に巻き込みながら、人気曲の『元カレ殺ス』『首が痛い』などで盛り上げた。

キュートな猫に変身したDream Amiが澄んだ歌声で『STRAWBERRY サディスティック』を聴かせれば、川島は『アンダルシアに憧れて』を華麗に披露し、しなやかなコンテンポラリーダンスと13回連続のバク転で会場を魅了。客席で見学していたTravis Japanメンバーの松田元太から「ナイスTJ！」と、TJポーズと共に声援を送られていた。

ソロコーナーのトリはNovelbright。ビジュアル系バンドの仮装をした彼らは、「なぜ僕らがトリなんですか？」と恐縮しながらも、『カノープス』ほか美しい演奏と歌声を存分に響かせていた。



左２人目から海沼流星(BALLISTIK BOYZ)、松井利樹(BALLISTIK BOYZ)、上田竜也、Dream Ami、諸星翔希(7ORDER)、奥⽥⼒也(BALLISTIK BOYZ)

シークレットゲストの堂本光一が「来ちゃった（笑）」

会場が暗転し、再び明るくなったステージに現れたのは、純白の衣装に身を包んだ堂本。シークレットでの登場に会場から驚きの声が上がるなか、「来ちゃった（笑）」と笑顔を見せる。自身のバックダンサーたちを引き連れ、ソロ曲の『The beginning of the world』を華やかに披露した。

本フェスには映像のみの出演と告知され、共演者にも秘密だったため、楽屋も隔離されていたとボヤく堂本。そこへ上田、川島、7ORDERが合流し、ステージはまるで同窓会のような雰囲気に。堂本主演のミュージカル『EndlessSHOCK』に出演していた7ORDERの諸星翔希や、声のみで参加していたという真田佑馬が「お久しぶりです！」と挨拶。川島からも昔、『SHOCK』を観るために3泊4日かけて自転車で大阪へ行った思い出話が飛び出すなど、和気あいあいとした時間が流れてゆく。

堂本が、主催は大変でしょと上田をねぎらうと、上田は「本当に、こんなにお金かけてどうしようかと思ってます（笑）」と心情を吐露。7ORDERのメンバーと堂本が、「ステージを見たときに（豪華で）ヒキました」「花道の先端（のステージ）は、四角よりこんなふうに丸いほうが高価なんだよね」とワイワイしていると、上田が「皆さん、配信を回していただかないと来年があるかわかりません！ アーカイブもあるので、ぜひご覧ください！」とアピール。会場から拍手が贈られた。

堂本の「いろんな壁を取っ払って、こんなに素敵な場所を作って。枠を超えてやるっていうのは昔だったら考えられなかった。それができるようになったのは大きなことだと思うよ」という言葉に、嬉しそうな笑顔を見せる上田だった。

“タイプロ”出身のROIROMも登場

フェスの終盤、一夜限りのコラボステージに姿を見せたのは、コラボのみ参加のROIROMだ。本多大夢と浜川路己から成るROIROMは、timeleszが行ったオーディション「timelesz project」出身。本多は“シザーハンズ”に、浜川は“オオカミ男”に変身して登場し、上田と共にKAT-TUNの『BUTTERFLY』を魅力たっぷりに歌い上げる。

続いて他の出演者も加わり、KAT-TUNの『DON’T U EVER STOP』、E-Girlsの『Follow Me』、ゴールデンボンバーの『女々しくて』などの楽曲を大盛り上がりでパフォーマンス。会場の熱気は最高潮に達した。

ラスト、出演者一人一人から客席に向けて挨拶が贈られ、最後に上田が「えー、皆さん、あらためて。本日は……」と話し始めると、「いやいやいや！」とふぉ〜ゆ〜が乱入。「近くのLINE CUBE SHIBUYA（旧渋谷公会堂）で今日2公演やってて」「次あったら俺らも呼んでね！」「せーの、サンキュー、サンキューでーす！」と大騒ぎしながら、嵐のように去っていった。

最後の楽曲『MONSTER NIGHT』では、トロッコに乗った出演者たちがお菓子を投げながらアリーナをまわる演出も。棺におさめられたり、奈落に落ちたり、スモークと共に消えたりと、それぞれがハロウィンらしい退場の仕方でステージを去り、4時間に及んだフェスは幕を閉じた。

上田竜也の洗練されたセンスがギュッと凝縮された『MOUSE PEACE FES.2025 2nd Bite』。ぜひ来年、3rd Biteの開催を期待したい。