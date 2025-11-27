髙石あかりがヒロインを務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』が現在放送中。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。

参考：『ばけばけ』八重垣神社も“聖地”になるか？ 『虎に翼』など朝ドラが産んだ象徴スポット

第9週では、江藤知事（佐野史郎）の娘・リヨ（北香那）が初登場。月照寺で出会ったヘブン（トミー・バストウ）に惹かれ、すぐさまトキ（髙石あかり）に「協力してほしい」と切り出す、押しの強いキャラクターだ。

そんなリヨを演じるのは北香那。制作統括の橋爪國臣は「北さんの魅力についてはもはや説明不要で、いろいろな作品ですごくいい役をやられていますよね。NHKでは『どうする家康』などで、とても印象的なお芝居をされていました」と絶賛。「お芝居が上手いのもさることながら、心のどこかに持っている業みたいなものを出せる表現力が素晴らしいと。今回のリヨは、そこにぴったりハマる役だろうなと思いました」と話す。

北が所属するのは、豊川悦司をはじめ、柄本佑、伊藤沙莉ら実力派が揃うアルファエージェンシー。「事務所の方からも『北香那っていう子がいいんだよ』と何年も前からずっと聞いていて。実際にいろいろなドラマで観て、どこかでご一緒にしたいとも話していました。ようやくそのときが来たなと思ってお声がけしました」と本音をこぼした。

北といえば、本作の脚本家・ふじきみつ彦も携わった『バイプレイヤーズ』シリーズ（テレ東系）のジャスミン役でおなじみ。だが、橋爪は「ふじきさんは基本的にキャスティングには何も言わない方なんですよ」と今回の配役には直接関係ないとし、ふじきのスタンスをこう語る。

「ふじきさんは、脚本家がそこを縛りすぎてしまうのは、物語の創造性を小さくする、と思われている方で。『キャスティングについて、僕は何も言いません』と最初からおっしゃっていて、実際、僕らが決めたキャストに対して“NO”とは一切言われていません。現場を信頼してくれていて、『みなさんがこのキャストがいいと思った方であれば、私はそれを楽しみにします』と言ってくれる。ですから我々も、その期待に応えるようにキャスティングをしています」

また橋爪は、リヨというキャラクターの人物像について「完全な想像でもなく、完全な史実でもない」といい、「実際に当時の島根県知事には娘さんがいて、その方が（小泉八雲に）ウグイスを贈ったという記録や、少し惚れていたのではないかという記録も残っているんです。きっとリヨほどのことはしていないと思いますが、小泉セツさんはあまりいい思いをしていなかったのかもしれない。そのあたりが少し匂ってくるような資料が残っているので、そこをヒントに作りました。とはいえ、物語は9割以上がオリジナルです」と説明する。

「トキとヘブンの関係は揺れながら進んでいくので、ヘブン側とトキ側、それぞれの揺れを描きながら、2人の距離が縮まっていけばいいなと思っていました。そういった意味で、一度はトキが揺れる必要があると思いましたし、知事の娘というトキとはまったく違う女性が出てくることは、歴史的に見てもあり得ることだと。そんなところから生まれたストーリーです」

リヨは、東京の女学校で英語を学んだ才女。本作では英語教師・錦織を演じる吉沢亮のストイックな役作りも話題だが、北もまた、もともと英語が得意だったわけではないという。

「吉沢さんのように“半年かけて”ということではないですが、北さんにもレッスンをしてから撮影に臨んでもらいました。ご本人は『英語が大変なの～』とおっしゃっていましたが、とはいえリヨは、錦織のように完璧な英語が喋れなくてもいいと思うんです。むしろ完璧じゃないほうがいいので、『そんなに気負わなくていいんだよ』と話をしながら撮影していました」

明日放送の第45話では、いよいよリヨがヘブンに松江の名所を案内する。どんなアピールが飛び出すのか。そして、2人が恋仲になることを阻止すべく錦織がどう動くのか。見どころの多い回となりそうだ。（文＝nakamura omame）