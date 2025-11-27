ÊÆÄ©Àï¤ÎÃÆ¤ß¤Ë¤â¡¡¶â»Ò¶îÂç¤¬º£½µ¡È½é¤Î¾Þ¶â²¦¡É¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¾ò·ï¤Ï¡©¡Ö°Õ¼±¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¡ã¥«¥·¥ª¥ï¡¼¥ë¥É¥ª¡¼¥×¥ó¡¡»öÁ°¾ðÊó¡þ26Æü¡þKochi¹õÄ¬¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡Ê¹âÃÎ¸©¡Ë¡þ7375¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢º£µ¨¤â»Ä¤ê2»î¹ç¡£¾Þ¶â²¦Áè¤¤¤â½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï1²¯1469Ëü1916±ß¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¶â»Ò¶îÂç¡£¤³¤³¤Þ¤Ç22»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2¾¡¤ò´Þ¤à¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê10²ó¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È²øÊª¡É¤òÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼²ñ¾ì¤ÇÈ¯¸«¡ª
9691Ëü1920±ß¤ò²Ô¤®¡¢2°Ì¤Ë¤Ïº£µ¨2¾¡¤ÎÀ¸¸»»ûÎ¶·û¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢À¸¸»»û¤ÏÍè½µ12·î2Æü¤«¤éÊÆ¹ñÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍèµ¨½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤ÆÁè¤ï¤ì¤ë2¼¡Í½Áª²ñ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£Âç²ñ¤ÈÍè½µ¤ÎºÇ½ªÀï¡Ö¥´¥ë¥ÕÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºJT¥«¥Ã¥×¡×¤ò·ç¾ìÍ½Äê¡£¾Þ¶â²¦¥ì¡¼¥¹¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¶â»Ò¤È3°Ì°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤ÎÁè¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ïº£Âç²ñ¤¬3600Ëü±ß¤Ç¡¢Íè½µ¤Ï4000Ëü±ß¡£2Ï¢¾¡¤¹¤ì¤Ð7600Ëü±ß¤ò¾åÀÑ¤ß¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÍýÏÀ¾å¡¢¸½ºß¾Þ¶â¥é¥ó¥¯29°Ì¡Ê3947Ëü32±ß¡Ë¤ÎÃÓÂ¼´²À¤¤Þ¤Ç¾Þ¶â²¦¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢º£Âç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿»þ¤Ë¶â»Ò¤¬2°Ì°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤Ë4000Ëü±ß°Ê¾å¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢1°Ì¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡£¶â»Ò¤È3°Ì¤Î?ÀîÂÙ²Ì¡Ê7749Ëü4786±ß¡Ë¤È¤Îº¹¤Ï3719Ëü7130±ß¡£¤³¤ì¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢º£Âç²ñ¤Ç¶â»Ò¤¬Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ä¤ê1»î¹ç¤ÇÀæÀî¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¶â»Ò¤¬½é¤Î¾Þ¶â²¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¾¡¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¶â»Ò¤¬1800Ëü±ß¤ò¾åÀÑ¤ß¤¹¤ëÃ±ÆÈ2°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¯13°Ì¡Ê5193Ëü1025±ß¡Ë¤ÎÀ¶¿åÂçÀ®°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¶â»Ò¤ÎÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤¬·èÄê¡£¤Þ¤¿¡¢¶â»Ò¤¬1224Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÃ±ÆÈ3°Ì¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¯17°Ì¡Ê4831Ëü2740±ß¡Ë¤Î¾¡ËóÎÍ°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤¬Í¥¾¡¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÆ±8°Ì¡Ê6744Ëü8865±ß¡Ë¤ÎÊÒ²¬¾°Ç·°Ê²¼¤¬Ã±ÆÈ2°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¶â»Ò¤¬²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¶â»Ò¤¬Ã±ÆÈ2°Ì¤Ç¡¢12°Ì¡Ê5874Ëü1381±ß¡Ë¤Îº´Æ£ÂçÊ¿¤Þ¤Ç¤ÎÁª¼ê¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢¶â»Ò¤¬Ã±ÆÈ3°Ì¤Ç16°Ì¡Ê5095Ëü5141±ß¡Ë¤ÎÌÚ²¼ÎÇ²ð¤Þ¤Ç¤ÎÁª¼ê¤¬Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢¶â³Ûº¹¤¬4000Ëü±ß°ÊÆâ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼¡Àï¤Ø»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ë¡£º£½µ·è¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾åµ¤·¤¿¤è¤¦¤ËÊ£»¨¤Ë¤½¤í¤Ð¤ó¤òÃÆ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢±É´§¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¶â»Ò¤Ï¡ÖÃ¯¤Ç¤â¼è¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢º£¸å¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾Þ¶â²¦¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¡Êº£½µ¤Ç¡Ë·è¤Þ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë°Õ¼±¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤â¡£µ¤Éé¤ï¤º¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¡£²ñ¾ì¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤¬°ìË¾¤Ç¤¤ë·Ê´Ñ¤ÎÎÉ¤¤ÉñÂæ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢³¤É÷¤¬¿á¤¹þ¤à¤¿¤á¡¢É÷¤ÎÆÉ¤ß¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥³¡¼¥¹¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤¬¹¤¯¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤âÂç¤¤¤¤¿¤á¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë³ÎÎ¨¤Ï¹â¤¤¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢É÷¤¬¿á¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÊÁ´ÂÎÅª¤Ë¡Ë¥¹¥³¥¢¤Ï½Ð¤ë¡×¤È¡¢Å·¸õ¼¡Âè¤Ç¤Ï¿¤Ð¤·¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢º£µ¨¤Î³èÌö¤ÇÀ¤³¦¤Ø¤ÎÈâ¤òÃ¡¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Àè½µ¤Î¡Ö¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×½ªÎ»»þÅÀ¤Î¾Þ¶â¥é¥ó¥¯1°Ì¤Ë¤ÏÊÆ¹ñÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍèµ¨½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤ÆÁè¤ï¤ì¤ëºÇ½ªÍ½Áª²ñ¡Ê12·î11¡Á14Æü¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£Íè½µ¤ÎºÇ½ªÀï½ªÎ»¸å¤ËÅÏÊÆ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¹µ¤¨¤Ê¤¬¤é·Þ¤¨¤ë»Ä¤ê2»î¹ç¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥¥ó¥°¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¯¡£¡ÊÊ¸¡¦¹âÌÚºÌ²»¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥«¥·¥ª¥ï¡¼¥ë¥É¥ª¡¼¥×¥ó¡¡ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼ ¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°
¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤«¡©QT¹Ô¤¤«¡©¡¡¹ñÆâÃË»Ò³³¤Ã¤×¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025
¤É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬ËÜÅö¤ËÈô¤Ö¤Î¤«¡© ¥ê¥¢¥ë¤ÊÈôµ÷Î¥¥é¥ó¥¥ó¥°¢ã¶ØÃÇ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È»îÂÇ¢ä
¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤½÷»Ò¥×¥í¤Ï¡© 1°Ì¡Á10°Ì¤Þ¤È¤á¡Ì¥é¥ó¥¥ó¥°¡Í
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È²øÊª¡É¤òÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼²ñ¾ì¤ÇÈ¯¸«¡ª
9691Ëü1920±ß¤ò²Ô¤®¡¢2°Ì¤Ë¤Ïº£µ¨2¾¡¤ÎÀ¸¸»»ûÎ¶·û¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢À¸¸»»û¤ÏÍè½µ12·î2Æü¤«¤éÊÆ¹ñÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍèµ¨½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤ÆÁè¤ï¤ì¤ë2¼¡Í½Áª²ñ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£Âç²ñ¤ÈÍè½µ¤ÎºÇ½ªÀï¡Ö¥´¥ë¥ÕÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºJT¥«¥Ã¥×¡×¤ò·ç¾ìÍ½Äê¡£¾Þ¶â²¦¥ì¡¼¥¹¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¶â»Ò¤È3°Ì°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤ÎÁè¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ïº£Âç²ñ¤¬3600Ëü±ß¤Ç¡¢Íè½µ¤Ï4000Ëü±ß¡£2Ï¢¾¡¤¹¤ì¤Ð7600Ëü±ß¤ò¾åÀÑ¤ß¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÍýÏÀ¾å¡¢¸½ºß¾Þ¶â¥é¥ó¥¯29°Ì¡Ê3947Ëü32±ß¡Ë¤ÎÃÓÂ¼´²À¤¤Þ¤Ç¾Þ¶â²¦¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢º£Âç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿»þ¤Ë¶â»Ò¤¬2°Ì°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤Ë4000Ëü±ß°Ê¾å¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢1°Ì¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡£¶â»Ò¤È3°Ì¤Î?ÀîÂÙ²Ì¡Ê7749Ëü4786±ß¡Ë¤È¤Îº¹¤Ï3719Ëü7130±ß¡£¤³¤ì¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢º£Âç²ñ¤Ç¶â»Ò¤¬Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ä¤ê1»î¹ç¤ÇÀæÀî¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¶â»Ò¤¬½é¤Î¾Þ¶â²¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¾¡¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¶â»Ò¤¬1800Ëü±ß¤ò¾åÀÑ¤ß¤¹¤ëÃ±ÆÈ2°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¯13°Ì¡Ê5193Ëü1025±ß¡Ë¤ÎÀ¶¿åÂçÀ®°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¶â»Ò¤ÎÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤¬·èÄê¡£¤Þ¤¿¡¢¶â»Ò¤¬1224Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÃ±ÆÈ3°Ì¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¯17°Ì¡Ê4831Ëü2740±ß¡Ë¤Î¾¡ËóÎÍ°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤¬Í¥¾¡¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÆ±8°Ì¡Ê6744Ëü8865±ß¡Ë¤ÎÊÒ²¬¾°Ç·°Ê²¼¤¬Ã±ÆÈ2°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¶â»Ò¤¬²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¶â»Ò¤¬Ã±ÆÈ2°Ì¤Ç¡¢12°Ì¡Ê5874Ëü1381±ß¡Ë¤Îº´Æ£ÂçÊ¿¤Þ¤Ç¤ÎÁª¼ê¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢¶â»Ò¤¬Ã±ÆÈ3°Ì¤Ç16°Ì¡Ê5095Ëü5141±ß¡Ë¤ÎÌÚ²¼ÎÇ²ð¤Þ¤Ç¤ÎÁª¼ê¤¬Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢¶â³Ûº¹¤¬4000Ëü±ß°ÊÆâ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼¡Àï¤Ø»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ë¡£º£½µ·è¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾åµ¤·¤¿¤è¤¦¤ËÊ£»¨¤Ë¤½¤í¤Ð¤ó¤òÃÆ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢±É´§¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¶â»Ò¤Ï¡ÖÃ¯¤Ç¤â¼è¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢º£¸å¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾Þ¶â²¦¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¡Êº£½µ¤Ç¡Ë·è¤Þ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë°Õ¼±¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤â¡£µ¤Éé¤ï¤º¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¡£²ñ¾ì¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤¬°ìË¾¤Ç¤¤ë·Ê´Ñ¤ÎÎÉ¤¤ÉñÂæ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢³¤É÷¤¬¿á¤¹þ¤à¤¿¤á¡¢É÷¤ÎÆÉ¤ß¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥³¡¼¥¹¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤¬¹¤¯¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤âÂç¤¤¤¤¿¤á¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë³ÎÎ¨¤Ï¹â¤¤¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢É÷¤¬¿á¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÊÁ´ÂÎÅª¤Ë¡Ë¥¹¥³¥¢¤Ï½Ð¤ë¡×¤È¡¢Å·¸õ¼¡Âè¤Ç¤Ï¿¤Ð¤·¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢º£µ¨¤Î³èÌö¤ÇÀ¤³¦¤Ø¤ÎÈâ¤òÃ¡¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Àè½µ¤Î¡Ö¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×½ªÎ»»þÅÀ¤Î¾Þ¶â¥é¥ó¥¯1°Ì¤Ë¤ÏÊÆ¹ñÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍèµ¨½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤ÆÁè¤ï¤ì¤ëºÇ½ªÍ½Áª²ñ¡Ê12·î11¡Á14Æü¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£Íè½µ¤ÎºÇ½ªÀï½ªÎ»¸å¤ËÅÏÊÆ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¹µ¤¨¤Ê¤¬¤é·Þ¤¨¤ë»Ä¤ê2»î¹ç¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥¥ó¥°¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¯¡£¡ÊÊ¸¡¦¹âÌÚºÌ²»¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥«¥·¥ª¥ï¡¼¥ë¥É¥ª¡¼¥×¥ó¡¡ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼ ¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°
¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤«¡©QT¹Ô¤¤«¡©¡¡¹ñÆâÃË»Ò³³¤Ã¤×¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025
¤É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬ËÜÅö¤ËÈô¤Ö¤Î¤«¡© ¥ê¥¢¥ë¤ÊÈôµ÷Î¥¥é¥ó¥¥ó¥°¢ã¶ØÃÇ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È»îÂÇ¢ä
¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤½÷»Ò¥×¥í¤Ï¡© 1°Ì¡Á10°Ì¤Þ¤È¤á¡Ì¥é¥ó¥¥ó¥°¡Í