「その方は神々のグループにいらした方なので…無理では…?」と原作者が震えたキャスティングが実現 『聖ラブサバイバーズ』、石井杏奈と上田竜也で実写ドラマ化

「その方は神々のグループにいらした方なので…無理では…?」と原作者が震えたキャスティングが実現 『聖ラブサバイバーズ』、石井杏奈と上田竜也で実写ドラマ化