¡È¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡É29ºÐ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÃÓ±ÊÉ´¹ç¡¡¥Ö¥ë¡¼¤Î¥³¥¹»ÑÈäÏª¤Ë¡Ö¤¦¤Ã¤¹¤é½ÄÀþ¤¬Æþ¤Ã¤¿Ê¢¶Ú¡Ä¡×
¡¡¿Íµ¤¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÃÓ±ÊÉ´¹ç¡Ê29¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ö¥ë¡¼¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ú¤ªÃÎ¤é¤»¡Û2026Ç¯1·î9Æü¡Á1·î11ÆüËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡ØVELENO¡¡&¡¡GarageÎÏ¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥Ö¥ë¡¼¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Öº£²ó¤Ç3²óÌÜ¤Î¥Ö¡¼¥¹¤µ¤ó¤Ç¤¹¡¡ËèÇ¯¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡¡ÁÇÅ¨¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤Î¤¬º£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¹¡¡ÅöÆü¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤Èº£¤«¤é¤È¤Æ¤â¤¿¤Î¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Ç¤¹¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¡¡Ì¥ÎÏËþºÜ¡×¡Ö¥¬¥ì¡¼¥¸ÎÏ¤Î°áÁõ»Ñ¤Î¤æ¤ê¤ê´Ñ¤ì¤ë¤Î¤¤¤Þ¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¦¤Ã¤¹¤é½ÄÀþ¤¬Æþ¤Ã¤¿Ê¢¶Ú¡¡åºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÓ±Ê¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë65¤ÎÄ¹¿È¡£2023SUPER GT500¤Ë»²Àï¤·¤¿Modulo¡¡Nakajima¡¡Racing¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖModulo¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢15¡Á19Ç¯¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ödela¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¡£7·î¤«¤éTBS¡ÖG¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¡¦¿¼Ìë0¡¦55¡¢¶âÍË¡¦¿¼Ìë0¡¦43¡Ë¤ÇÌÚÍËÆü¤Î·ò¹¯¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤òÃ´Åö¡£¼ñÌ£¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢½ñÆ»¤Ç¡¢ÊÝ°é»Î¡¦ÍÄÃÕ±à¶µÍ¡¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë66¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB82¡¦W58¡¦H90¡£