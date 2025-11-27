¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×´ª±¦±ÒÌç¤Þ¤ÇÎøÀê¤¤¤Ë»²Àï¡Ö¤ª¤¸¤¸ÍÍ¤«¤ï¤¤¤¤¤Î²ó¡×¡ÖºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè44ÏÃ¤¬27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤ò¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤«¤é±ó¤¶¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¥ê¥è¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ³°½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥ê¥è¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢È¬½Å³À¿À¼Ò¡¢ÎøÀê¤¤¤ÎÃÓ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤È¤ÎÎø¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤è¤¦ÎøÀê¤¤¤ËÄ©¤à¥ê¥è¡£¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤«¤éÎø¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦Íê¤Þ¤ì¤¿¥È¥¤Ï¡¢¤¤¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë±þ±ç¤·¤Ä¤Ä¡¢°¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦±þ±ç¤·¡¢¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ê¥è¤ÎÎøÀê¤¤¤Î·ë²Ì¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¡¢±ó¤¯¤Ç¸«»ö¤ËÄÀ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Ð¤Ç¤Ï´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤âÎøÀê¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
¥ê¥è¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤È¾¾¹¾¤ÎÌ¾½ê¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¡Ö¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡×¤ò¤¹¤ë¤È¸À¤¦¡£¶Ó¿¥¤Ï¤½¤ì¤òÁË»ß¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¡£
´ª±¦±ÒÌç¤¬ÎøÀê¤¤¤Ë»²Àï¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤âÈ¿±þ¤·¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö³«ËëÄÀ¤ó¤À¡ª¡×¡Ö»úËë¤Ë¡Ø¡ÊËÀÆÉ¤ß¤Ç¡Ë¤ä¤Ã¤¿¤ä¤Ã¤¿¡ª¡Ù¡×¡Ö¤ª¤¸¤¸¤¬Àê¤Ã¤Æ¤ëw¤·¤«¤âÄÀ¤ó¤Àw¡×¡Ö¥ê¥èÍÍ¥Æ¥¥È¡¼²á¤®¤ëw¡×¡Ö¤¢¤ÎÀ¤¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Þ¤¹¥ª¥Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡Ä¤Í¡©¡×¡Ö»ÊÇ·²ð¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¤é¤ª¤·¤Þ¤¤¡×¡Ö¼ø¶È¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤â¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¡×¡Ö¶Ó¿¥¤¯¤ó¡Ä»å¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿w¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤ËÆ±»Ö¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤ª¤¸¤¸ÍÍ¤«¤ï¤¤¤¤¤Î²ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Öº£Æü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡¡ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£