なとり 2nd Album『深海』が2026年1月に発売決定！

なとりのYouTube LIVE「フライデー・ナイト」の放送内にて来年2026年の1月21日に2nd Album『深海』がリリースされることが解禁された。

なとりは前作、『劇場』を2023年12月にリリースしており、およそ2年ぶりのアルバムリリースとなる。収録曲は新曲を含む計18曲とかなりのボリュームになっている。また、収録曲にはバイラルヒット中の楽曲「プロポーズ」の他、2026年1月より放送開始されるTVアニメ『【推しの子】』第3期のエンディング主題歌「セレナーデ」が収録される。

アルバムは完全生産限定盤の１形態のみのリリースとなり、18曲に相当する18冊分のブックレットが収められた豪華なアルバムになっている。

アートワークはイラストレーターの「みなはむ」が担当しており、なとりの他作品だと「金木犀」「糸電話」などを手がけている。

収録曲や曲順などはまだ解禁されておらず、後日公開される予定だ。

なとりは、今年6月にリリースした「プロポーズ」でミュージックビデオが3,000万再生を突破、TikTok, Instagram, YouTubeの関連動画が15万本を超えるなど、現在バイラルヒットを記録している。なとりが2021年にリリースした「Overdose」は現在ストリーミング4億再生を突破しているほか、最新曲である10/24(水)配信リリースの「にわかには信じがたいものです」もボカロカルチャーとロックテイストが描け合わさったサウンドが好評を博している。

なお、なとりは2026年2月18日、19日（18日は追加公演）には日本武道館での単独公演「深海」を控えており、19日の公演はすでにチケットがソールドアウト、圧倒的な人気を証明している。

＜なとり コメント＞

この作品を作る過程において、これまでずっと大切にしてきた何かを失くしてしまったような気がします。それと引き換えにとても歪で、とても美しいと思えるものが出来ました。どうか、この「深海」というアルバムがあなたにとって救いの居場所であることを願っています。

●リリース情報

なとり2nd Album

『深海』

1月21日発売

品番：SRCL-13495〜13496

価格：￥8,800（税込）

https://natori-official.com/abyss/

https://natori.lnk.to/TheAbyss_PKG

●ライブ情報

なとり 3rd ONE-MAN LIVE「深海」

日本武道館

2026年2月18日(水) 開場 17:30 / 開演 18:30＜追加公演＞

2026年2月19日(木) 開場 17:30 / 開演 18:30＜SOLD OUT＞

指定席：8,500(税込) / 指定席(U-22割) 7,500(税込)

https://natori-official.com/

https://natori-official.com/