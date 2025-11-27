世界50カ国で話題沸騰！光るヒモで遊ぶ新感覚トイ「ZipString LUMA」が登場
世界50カ国で注目を集める新感覚トイ「ZipString」から、新モデル「ZipString LUMA(ジップストリング ルーマ)」シリーズが2025年11月21日に登場。ブラックライトで光をためた専用のヒモが暗闇で輝き、空中を走る光が幻想的なステージを生み出す。
【写真】暗闇で輝くヒモが描く軌跡を体験できる。光とトリックが一体になる瞬間
■ZipStringとは？
ZipStringは、物理の力を応用してヒモを宙に浮かせながら操るおもちゃで、重力や揚力、張力などを巧みに使って浮遊トリックを楽しめる。子どもから大人まで直感的に遊べる点が人気の理由だ。
なかでもLUMAは、光るヒモを標準搭載した限定仕様。ブラックライトで光をチャージすると暗闇で鮮やかに発光し、夜の遊びがいっきに華やぐ。ZipStringシリーズの動画はSNSで累計再生数3億回を超えており、ヒモが光る自由に動く様子が「SNS映えする」と話題に。パーティーやキャンプ、祭り、イベントなど少し暗い環境があれば、光と浮遊トリックが一体になったショータイムを楽しめる。
■商品概要
商品名：ZipString LUMA
発売日：2025年11月21日
本体価格：4378円
JAN：198168234532
対象年齢：8歳以上
特徴：光るヒモ付き、簡単セットアップ、SNS映えする光パフォーマンス
今回の商品について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の商品の狙いは？
ZipString LUMA は、「科学×遊び」をテーマに、重力・揚力・張力などの物理の不思議を“体験として楽しめる”トイとして開発されています。光るヒモを空中で自在に操るというユニークな体験を通して、子どもにはワクワクする科学体験を、大人にはSNS映えする新しいエンタメ性を提供することが狙いです。ターゲットは、小学生から大人まで幅広く、特にSNSで映えるガジェットや、夜のイベントで盛り上がるアイテムを求める層にぴったりです。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
暗闇がステージに変わる！光と浮遊の非日常トリックを、あなたの手で楽しんでみてください！
光るヒモを自由自在に操り、直感的な浮遊トリックを手軽に楽しめる本商品。その新しい遊び方を、自分の手で体感してみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
