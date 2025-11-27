¡ÖÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡×ÀÄÌøÍ¥ÇÏ¡¢¡ÖÌÈµö¾Ú¼º¸ú¡×¸òÄÌ»ö¸Î¤ò²ñ¸«¤Ç¼Õºá¡ÖÈï³²¼Ô¤Î³§ÍÍ¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡ÄÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£²£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦ÅòÅç¤ÎÁ´ÆüËÜ»öÌ³½ê¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¸µ»°´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦ÀÄÌøÍ¥ÇÏ¤¬º£·î£²£³Æü¸á¸å£´»þÈ¾º¢¡¢ÀÅ²¬¡¦¾ÂÄÅ»ÔÆâ¤Ç¾×ÆÍ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤ÏÀÄÌøÍ¥¤È½½»ÞÍø¼ù¼èÄùÌò¤¬½ÐÀÊ¡£ÀÄÌøÍ¥¤Ï¡Ö£³ÆüÁ°¤Î£±£±·î£²£³Æü¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¾ÂÄÅÂç²ñ¤ÎÂç²ñ½ªÎ»¸å¤Ë¡¢ËÍ¤Î±¿Å¾¤Ç¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»ÔÆâ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢Âç²ñ½ªÎ»¸å¡¢ËÍ¤Î±¿Å¾¤Ç¡¢¾ÂÄÅ»ÔÆâ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÀÖ¿®¹æ¤Ëµ¤¤Å¤«¤ºÄ¾¿Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢±¦Â¦¤«¤éÄ¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¼ÖÎ¾¤È¾×ÆÍ¤·¡¢»ö¸Î¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»ö¸ÎÄ¾¸å¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï£±£¶»þÈ¾º¢¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»ö¸ÎÄ¾¸å¤Î£±£¶»þ£³£³Ê¬º¢¤Ë¡¢ËÍ¤¬·Ù»¡¤ØÄÌÊó¤·¡¢£±£µÊ¬¸å¤Ç¤¹¤Í¡££±£¶»þ£´£µÊ¬¤´¤í¤ËÉÕ¶á¤Î¸òÈÖ¤«¤é·Ù»¡´±¤¬ÅþÃå¤·¡¢¸½¾ì¸¡¾ÚÅù¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë·Ù»¡´±¤ÎÊý¤Ç¤ÎÌÈµö¾Ú¤Î³ÎÇ§¤ÎºÝ¤Ë¡¢ËÍ¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤¬£±Ç¯¶á¤¯´ü¸ÂÀÚ¤ì¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ë¡¢ËÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ·Ù»¡¤Ë¤è¤ë»ö¾ðÄ°¼èÅù¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èï³²¾õ¶·¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÍ¤Î¼ÖÎ¾¤Î±¦Â¦¤¬ÇËÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢¾×ÆÍ¤·¤¿Èï³²¼ÔÍÍ¤Î¼ÖÎ¾¤Î¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡¢¥é¥¤¥È¤Ê¤É¤¬ÇËÂ»¤·¤Æ¡¢¸½ºß³ÎÇ§Ãæ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÏÈï³²¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢ËÍ¤¬¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤¿¤³¤È¡¢¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÊÂ¤Ó¤Ë¡¢ËÍ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡½½»Þ»á¤Ï¡Ö»ä¶¦¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢ÀÄÌøÍ¥ÇÏÁª¼ê¤Ë°Ê²¼¤Î½èÊ¬¤òÄÌÃÎ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ºÊð¤ÇÊó½·¤Î¡¡£µ£°¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Î£³¤«·î´Ö¡£¶à¿µ¤Î´ü´Ö¤¬ÍèÇ¯¤Î£²·î£²£¸Æü¡¢£²·îËö¤Þ¤Ç¤ÎÌó£³¤«·î´Ö¤Î¶à¿µ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢ºòÆüÌò°÷²ñ¤Ç¿®Ç¤¤·¡¢Æ±»þ¤ËËÜ¿Í¤ËÄÌÃÎ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½èÊ¬¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Þ¤¿ËÜÆü¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤´Ã´Åö¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾ÂÄÅ·Ù»¡½ð¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢¤´Êó¹ð¤ò¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢º£¡¢ÀÄÌøÍ¥ÇÏ¤ÎÊý¤«¤é¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÈï³²¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢ÀÄÌøÍ¥ÇÏ¤½¤·¤ÆÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤ì¤È¥×¥í¥ì¥¹´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡£³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·ÀÄÌøÍ¥¤Ï²þ¤á¤Æ¡Ö¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡µ¼Ô¤«¤é¡Öº£²ó¤Ï¶½¹Ô¤Ë¤´¼«¿È¤Î¼Ö¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Îµ¢¤ê¤Î»ö¸Î¤À¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤´¼«¿È¤Î¼Ö¤Ç¶½¹Ô¤Ë¸þ¤«¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£½½»Þ»á¤Ï¡Ö²ñ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¼«¿È¤Î¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç¡Ê²ñ¾ì¤Ë¡Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢µ¢¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÒÆâ¤Ç°ìÄê¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤â²ñ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëµ¼Ô¤«¤é¡Öº£²ó¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢²¿¤¬°ìÈÖÌäÂê¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢»ö¸Î¤âÂçÊÑ°¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢ÌÈµö¤¬£±Ç¯¶á¤¯¼º¸ú¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¡£¤½¤ì¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬£±ÈÖÌäÂê¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£º£²ó¤Î»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤ÎÌÈµö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Ç§¼±¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ìÀÄÌøÍ¥¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÌÈµö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦¤¿¤À¤Î¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¹¹¿·¤Î´ü´Ö¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢£±Ç¯¶á¤¯¾è¤ê²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢º£²ó¤Î»ö¸Î¤Î¤³¤È¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤Î¸å¡¢º£²ó¤Î»ö¸Î¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼º¸ú¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇËÍ¤¬²¿¤ò¤Ç¤¤¿¤«¡¢¤³¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢º£²ó¤Î¤³¤È¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÉáÃÊ¤Î¹Ô¤¤¤ÎÂÕËý¤µ¤«¤éµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÌäÂê²ò·è¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡¢¤Þ¤À¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëµ¼Ô¤«¤é¡Öº£²ó¤Î»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼ÒÆâ¤Î¥ë¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÎã¤¨¤Ð¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç¸þ¤«¤¦¸þ¤«¤ï¤Ê¤¤¤È¤«¡¢ÌÈµö¤ÎÌäÂê¤È¤«²þ¤á¤Æ¸«Ä¾¤·¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÎÊÑ¹¹¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤ª¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì½½»Þ»á¤Ï¡Ö¤Þ¤º¸½¾õ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Ëº£¤ÎÌÈµö¤¬Í¸ú¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òºòÆü¤Þ¤Ç¤ËÁ´°÷³ÎÇ§¤·¡¢³§¡¢Í¸ú¤ÎÌÈµö¾Ú¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦³ÎÇ§¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«²ÈÍÑ¼Ö¤Ç¤Î²ñ¾ì¤Ø¤ÎÍè¾ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïµ¢Âð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃÃÊº£¡¢¥ë¡¼¥ë¤ò¸«Ä¾¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À°ÂÁ´±¿Å¾¤ÎÅ°Äì¤ò¤Ç¤¹¤Í¡¢¾ï¤Ë²æ¡¹¤ÎÊý¤«¤éÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÃí°Õ´µ¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Îµ¼Ô¤«¤éº£Ç¯£¹·î£·Æü¤Ë½ä¶È¥Ð¥¹¤È¤ÎÀÜ¿¨»ö¸Î¤Ë¤è¤ëÇÔ·ì¾É¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹Èø°ìÂç¿´Áª¼ê¡ÊµýÇ¯£²£±¡Ë¤Î¤¤¤¿¤Þ¤·¤¤»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡ÖÄ¹ÈøÁª¼ê¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¤Î¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤¢¤Î»þ¤â¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÈµö¤Î´ü´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Õ¼±¤Î³°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½ê¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î´Å¤µ¤Ç¤¹¤È¤«¡¢»ØÆ³Å°Äì¤Ê¤É¤Ïº£¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡½½»Þ»á¤Ï¡ÖÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹Èø°ìÂç¿´Áª¼ê¤Î»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤È¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¤Î´ÉÍý¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¥Ð¥¹¤Î½ä¶È¤Ç¤Î¼þ¤êÊýÅù¡¢²þÁ±¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«ÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î±¿Å¾ÌÈµö¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Î³ÎÇ§¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ï³¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòÈÕ¡¢Ä¹Èø°ìÂç¿´Áª¼ê¤Î¤ªÉãÍÍ¤ÎÊý¤Ëº£Æü¡¢²ñ¸«¤ò³«¤¯¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»ö¾ð¤Ç¤·¤¿¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¿½¤·¾å¤²¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢²æ¡¹¤Î¶ÈÌ³¤È¤·¤Æ¡¢³Î¤«¤Ë±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Î³ÎÇ§¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÏ³¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¸½¾õ¤Î»ö¼Â³ÎÇ§¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¹ÔÀ¯È³¤â´Þ¤á¤Æ½èÊ¬¤Ï³ÎÄê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì½½»Þ»á¤Ï¡Ö¾ÂÄÅ·Ù»¡¤ÎÃ´Åö¤Î·º»öÍÍ¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡¢¤â¤¦£±ÅÙÀÄÌøÍ¥ÇÏÁª¼ê¤Ë»ö¾ðÄ°¼è¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤´Ï¢Íí¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò·Ð¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¹ÔÀ¯½èÊ¬Åù¤Î¤³¤È¤¬¡¢³ÎÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦É÷¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸½¾õ¤Ï¤½¤ÎÊÕ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÀÄÌøÍ¥ÇÏÁª¼ê¤Î»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤Î¤ß¤Ê¤é¤º²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤â½Å¤¯ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÀÄÌøÍ¥ÇÏ¡¦Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤ì¤È¥×¥í¥ì¥¹´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤ì¤Èº£Æü¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¡¢¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·ÀÄÌøÍ¥¤Ï¡Ö¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡Á´ÆüËÜ¤¬È¯É½¤·¤¿»ö¸Î¤Î·Ð°Þ¤È³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Ú»ö¸ÎÈ¯À¸Æü»þ¡Û
ÎáÏÂ£·Ç¯£±£±·î£²£³Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å£´»þÈ¾Ê¬º¢
¡¡¡Ú¾ì½ê¡Û
ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»ÔÆâ¤Î¸òº¹ÅÀ
¡¡¡Ú·Ð°Þ¡Û
¡¡¾ÂÄÅÂç²ñ½ªÎ»¸å¡¡µ¢ÂðÅÓÃæ¡Ê¸á¸å£´»þÈ¾º¢¡ËÀÄÌøÍ¥ÇÏÁª¼ê¤¬¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢¾ÂÄÅ»ÔÆâ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿ºÝ¡¢ÀÖ¿®¹æ¤Ëµ¤¤Å¤«¤ºÄ¾¿Ê¡£¤½¤ÎºÝ¡¢±¦Â¦¤«¤éÄ¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¼ÖÎ¾¤È¾×ÆÍ¤·¡¢»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£
¡¡»ö¸ÎÄ¾¸å¡Ê¸á¸å£´»þ£³£³Ê¬º¢¡ËÀÄÌøÍ¥ÇÏÁª¼êËÜ¿Í¤¬Ä¾¤Á¤Ë·Ù»¡¤ØÄÌÊó
¡¡¸á¸å£´»þ£´£µÊ¬º¢
ÉÕ¶á¤Î¸òÈÖ¤«¤é·Ù»¡´±¤¬ÅþÃå¤·¡¢¸½¾ì¸¡¾Ú¤ò³«»Ï
¡¡¸á¸å£·»þ£´£µÊ¬º¢
ÀÄÌøÍ¥ÇÏÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ·Ù»¡¤Ë¤è¤ë»ö¾ðÄ°¼è¤¬¼Â»Ü
¡¡¡ÚÈï³²¾õ¶·¡Û
¡¡¡¦ÀÄÌøÍ¥¤Î¼ÖÎ¾¤Î±¦Â¦¤¬ÇËÂ»
¡¡¡¦¾×ÆÍ¤·¤¿Áê¼êÂ¦ÍÍ¤Î¼ÖÎ¾¤Î¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡¦¥é¥¤¥È¤Ê¤É¤¬ÇËÂ»
¡¡