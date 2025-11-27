丸高愛実、“山盛り”唐揚げなど品数豊富な手料理並ぶ食卓ショットが話題「豪華」「ボリューム満点」
サッカー元日本代表・柿谷曜一朗選手（35）の妻でタレントの丸高愛実（35）が25日、自身のインスタグラムを更新。“ボリューム満点”の手料理が並ぶ食卓ショットを公開した。
【写真】「豪華」丸高愛実の“ボリューム満点”な手料理並ぶ食卓ショット
投稿では、大皿に盛りつけられた唐揚げをはじめ、ネギのナムル、カリフラワーのガーリックマヨ炒め、里芋の煮物、人参と蓮根の金平、味噌きゅうりなど、食卓いっぱいに並んだ家庭料理の数々を公開。見た目も華やかで、栄養バランスの整った献立がファンの目を引いている。
丸高は「何が美味しかったー？と長女と二女に聞いたら きゅうりー！ねぎのやつー！」と娘たちのまさかの回答を明かし、「期待してたのと違う（笑）」「唐揚げは…？笑」とユーモアたっぷりにつづった。
この投稿には「ボリューム満点 美味しそう」「豪華」「相変わらず美味しそうなおかずたち 毎回尊敬するわ」「ママ忙しいのに偉いです」「品数いっぱいで美味しそう」「娘ちゃん達はなかなか渋いチョイス」などの声が寄せられている。
