告白された人数20人のイケメン高校生のいおう。日常生活に密着すると、家族の中から「1番、榎田家でモテないのはいおう」という証言が得られた。また妹や弟たちの学校行事にも積極的に参加していることを明かしていた。

【映像】イケメン高校生が作ったお弁当（白石麻衣似の姉も）

ABEMAにて11月26日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#31では、『今日好き』に出演し、ボディビル日本一に輝いた経験もある、いおう（榎田一王）の密着映像が公開された。

いおうといえば、8人兄弟の大家族、いおうは三男だ。特技はご飯を作ることで、弟と妹の朝ごはん＆お弁当を作っている。今回はそんないおうの暮らしぶりに密着。スタッフは宮崎県へと飛んだ。

朝6時からのトレーニングを終えて、朝7時、いおうは自宅のキッチンに立っていた。大家族だけに信じられないほどの卵の量を使い、卵焼きを作り、いおう特製のローストチキンも完成していた。

いおうが作ったスゴすぎる朝食を家族で頬張りながら、せっかくなので、スタッフは普段のいおうについて調査。父・寛之さんは「榎田家では一番モテないのはいおう」と明かすと、MCのYouTuber・かすは「えっ！ そうなの？」と驚いた。ちなみに『今日好き』内でいおうは“20人に告白された経験がある超モテ男子”として紹介されていた。

さらに四女・あいさんは「『モテてるでしょ？』って聞かれるけれど、モテてない」と証言。スタッフが「家ではモテそうな素振りはある？」と聞くと、あいさんは「優しかったりはする。学校の参観日や運動会にも来てくれる」と明かしていた。