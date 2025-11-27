ボディビル日本一に輝いた“イケメン男子高校生”の4年前の写真に反響が寄せられた。

【映像】イケメン！佐藤健を意識した4年前の写真

ABEMAにて11月26日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#31では、『今日好き』に出演し、ボディビル日本一に輝いた経験もある、いおう（榎田一王）の密着映像が公開された。

いおうといえば、8人兄弟の大家族、いおうは三男だ。特技はご飯を作ることで、弟と妹の朝ごはん＆お弁当を作っている。は）優しいです。参観日だったり運動会も来てくれます」と話すと、MCのYouTuber・かすは「いいお兄ちゃん！」と兄妹愛に感心していた。

自宅には2021年に撮影された10人で映る家族写真が飾ってあったが、いおうは「3年前くらいに両親が離婚しちゃって、今はお母さんはいないんです」と明かしつつ、「父が男でひとつで育ててくれました」と感謝していた。また4年前のいおうの姿にスタッフは「ちょっといおうさん…」と今との違いに驚き、いおうは「モテたいってのは出ちゃってますね」と照れくさそうにポロリ。いおうは現在のワイルドさが感じられない都会風な装いで、かわいらしいポーズをしており、スタジオは「かっこええやん！」と声があがった。また当時は「佐藤健」に憧れてたと答えていた。