東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値156.47 高値156.74 安値155.65
158.01 ハイブレイク
157.38 抵抗2
156.92 抵抗1
156.29 ピボット
155.83 支持1
155.20 支持2
154.74 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1595 高値1.1601 安値1.1547
1.1669 ハイブレイク
1.1635 抵抗2
1.1615 抵抗1
1.1581 ピボット
1.1561 支持1
1.1527 支持2
1.1507 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3241 高値1.3244 安値1.3125
1.3401 ハイブレイク
1.3322 抵抗2
1.3282 抵抗1
1.3203 ピボット
1.3163 支持1
1.3084 支持2
1.3044 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8043 高値0.8084 安値0.8039
0.8117 ハイブレイク
0.8100 抵抗2
0.8072 抵抗1
0.8055 ピボット
0.8027 支持1
0.8010 支持2
0.7982 ローブレイク
