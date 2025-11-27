東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値156.47　高値156.74　安値155.65

158.01　ハイブレイク
157.38　抵抗2
156.92　抵抗1
156.29　ピボット
155.83　支持1
155.20　支持2
154.74　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1595　高値1.1601　安値1.1547

1.1669　ハイブレイク
1.1635　抵抗2
1.1615　抵抗1
1.1581　ピボット
1.1561　支持1
1.1527　支持2
1.1507　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3241　高値1.3244　安値1.3125

1.3401　ハイブレイク
1.3322　抵抗2
1.3282　抵抗1
1.3203　ピボット
1.3163　支持1
1.3084　支持2
1.3044　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8043　高値0.8084　安値0.8039

0.8117　ハイブレイク
0.8100　抵抗2
0.8072　抵抗1
0.8055　ピボット
0.8027　支持1
0.8010　支持2
0.7982　ローブレイク