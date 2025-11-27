ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）は11月21日、Instagramストーリーズを更新。「大谷翔平ファミリー財団」の設立を発表し、ロゴを公開した。

公開されたロゴは、背番号17番をつけた大谷と妻・真美子さん、長女、愛犬・デコピンの、家族シルエットが描かれたもの。少し大きくなった長女と大谷夫妻が手をつなぐ、ほほえましいシーンだ。

公式サイトには、「子どもたちの健康への取り組みや、動物たちへのケアするプログラムを支援する」といった財団の方針についての声明が英文で発表されている。

この投稿には、ネットユーザーから「大谷翔平選手らしいですね。 観ている世界が一次元違うんだと思います」「大谷翔平ファミリー 最高でーす‼︎」「デコピンも家族の一員ですね～」「さすがスーパーヒーローは規模が違う」といったコメントが寄せられた。

また、ロゴに描かれた長女やデコピンの姿に注目したファンからは、「娘さん、ずいぶん大きくなって。（まだ7ヶ月くらい）」「大谷さんが設立した財団のロゴの娘さんデカいなぁと思いつつ子供増えたらロゴ変わるのかな？」「大谷サン、デコピンのしっぽ踏んでる？」「デコピンの尻尾を踏んでないか」といったツッコミも寄せられている。

大谷翔平のInstagramフォロワーは現在1038万人。