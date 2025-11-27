¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡Ù¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡¦µ×ÊÝÅÄ¤¬È¯°Æ¤·¤¿´ë²è¤ò³«ºÅ¡ª¡Ö¤³¤ì¤¬SDGs¤ä¡ª¡×
11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¡Ê¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡Ë¤¬È¯°Æ¤·¤¿´ë²è¡ÖÍÎÉþ¥ê¥á¥¤¥¯·Ý¿Í¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢µ×ÊÝÅÄ¡¢¥³¥«¥É¥±¥ó¥¿¥í¥¦¡Ê¥í¥Ã¥Á¡Ë¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡ÊÌîÀÇúÃÆ¡Ë¡¢¿¹¿µÂÀÏº¡Ê¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¡Ë¡¢ÄÍËÜÄ¾µ£¡Ê¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥º¡Ë¡¢¥Í¥´¥·¥Ã¥¯¥¹¡¢¥°¥Ã¥É¥¦¥©¡¼¥¥ó¾åÅÄ¤¬½¸·ë¡£ÍÎÉþ¤Î¥ê¥á¥¤¥¯É÷·Ê¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ëºî¤Ã¤¿¼«Ëý¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡Ö¼«Ëý¤Î¥ê¥á¥¤¥¯Éþ!!¡×¤Ç¤Ï¡¢µ×ÊÝÅÄ¤¬¥¹¥¿¥Ã¥º¤Ç¥µ¥ó¥À¥ë¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¸þ°æ·Å¡Ê¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡Ë¤Ï¡Ö¿¦¿Í¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤À¤·¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¤â¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ß¥·¥ó¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤ß¤ó¤ÊÊó¹ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥·¥ó¤ÎÃ£¿Í¡¦¥³¥«¥É¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯¡£¡ÖÀÚ¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤éÂç°ã¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºÙ¤«¤¤ºî¶È¹©Äø¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥³¥«¥É¤Ï¡¢¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ç¥ß¥·¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¼Ä¸¶¤È¤â¤¨¤µ¤ó¡£¤¢¤ëÆüÏ¢Íí¤¬¤¤Æ¡Ä¡×¤ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
°ìÊý¡¢ÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëÄÍËÜ¤Ï¡¢²áµî¤Î°áÁõ¤ò¥É¥Ã¥¥ó¥°¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¤Ç¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤òÊÖ´Ô¤¹¤ëºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥ê¥á¥¤¥¯É÷·Ê¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
¤Û¤«¡¢±ï·ë¤Ó¤Î»å¤Ç»É¤·¤å¤¦¤·¤¿¾åÅÄ¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¥®¥ß¥Ã¥¯¤ä¡¢¼ê»ý¤Á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬°ìµ¤¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤ë¥Í¥´¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¥·¥ë¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥À¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÉ÷¤Î¥·¥ã¥Ä¤òºî¤ë¿¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êË¡¤Ë¸þ°æ¤È·Ö¸¶Å°¤Ï¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼ç¤Ë³×¥¸¥ã¥ó¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Ï¡¢¡Ö¥«¥¹¥¿¥à¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢9»þ´Ö¤«¤±¤ÆÉÆ¤ä¥Ú¥¤¥ó¥È¤ÇÀ©ºî¤·¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î³×¥¸¥ã¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¤Û¤«¡¢¡Ö´ÊÃ±¤Ë¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸´¶¤ò½Ð¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ×ÊÝÅÄ¤ÎT¥·¥ã¥Ä²þÂ¤Ë¡¤ä¡¢ÄÍËÜ¤Î·õÆ»Ãå¤ò¥É¥Ã¥¥ó¥°¤µ¤»¤¿¥¢¥¦¥¿¡¼¡¢¼«Ê¬¤ÈºÊ¤ÎÉþ¤ò¥É¥Ã¥¥ó¥°¤µ¤»¤¿»Ò¤É¤âÉþ¡¢¥³¥«¥É¤¬¼ªÅö¤Æ¤òÉÕ¤±¤¿¥¥ã¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ê¥á¥¤¥¯Ë¡¤¬Â³½Ð¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Ï¥®¥ì¤âÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬SDGs¤ä¡ª¡×¤È·Ö¸¶¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö·Ö¸¶¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Éþ¤ò¥ê¥á¥¤¥¯!!¡×¤Ç¤Ï¡¢·Ö¸¶¤¬¼êÊü¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«¿È¤ÎÉþ¤ä¥µ¥¤¥º¤Î¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¤ÎÉþ¤ò·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¥ê¥á¥¤¥¯¡£µ×ÊÝÅÄ¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡¢ÄÍËÜ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬´°À®¤¹¤ë¡£