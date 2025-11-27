世界的な知名度を誇るマルチツールブランド、VICTORINOX（ビクトリノックス）。そのビクトリノックでも人間工学に基づいて握りやすくデザインされたグリップが特徴なのが、エボリューションシリーズです。

ビクトリノックス エボリューション 10 スイス・アーミーナイフ 2,452円 Amazonで見る PR PR

スイス軍への供給実績があるウェンガー社のツールナイフを継承しており、手になじむグリップ感はさすがのひと言。ブレードががっちりホールドされるロック機構を備えているので、使いやすく安全性も高くなっています。

機能的には13種類のツールを搭載。

ラージブレード、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー3mm、せん抜き、ワイヤーストリッパー、マイナスドライバー5mm、リーマー(穴あけ)、ソーイングアイ、つめやすり、つめそうじ、キーリング、ピンセット、爪楊枝

Image: Amazon

Image: Amazon

Image: Amazon

手のひらサイズの57gにこれだけ機能が備わっているのは、ビクトリノックスならではですね。キャンプやアウトドアでのアクティビティのほか、非常時の備えとして持っていてもいいでしょう。ブラックフライデーでは26%OFFの2,452円と、かなりお買い得になっております。

ビクトリノックス エボリューション 10 スイス・アーミーナイフ 2,452円 Amazonで見る PR PR

Source: Amazon