２６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円４７銭前後と前日と比べて４０銭強のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８１円４３銭前後と同９０銭程度のユーロ高・円安だった。



この日に米労働省が発表した前週分の新規失業保険申請件数は前の週から６０００件減の２１万６０００件と７カ月ぶりの低水準となり、米商務省が発表した９月の耐久財受注は前月比０．５％増と２カ月連続で増加した。米景気の減速懸念が和らいだことからドル買いが先行し、ドル円相場は一時１５６円７４銭まで上伸した。ただ、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による追加利下げ観測が根強いことに加え、２７日は米国が感謝祭の祝日となることから模様眺めムードが広がりやすくドルの上値は限定的。１１月のシカゴ購買部協会景気指数が市場予想を下回ったことや、ＦＲＢが公表した米地区連銀経済報告（ベージュブック）で１２地区のうち約半数で雇用が鈍化したと報告されたことが重荷となった。一方、欧州株式相場の上昇などを手掛かりにユーロが買われた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５９５ドル前後と前日に比べて０．００２５ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS