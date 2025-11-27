CL大一番でついに！アーセナル初ゴールはバイエルン撃破弾！新FWが歓喜「これ以上の試合はない」「誰かに『できない』と言われるのは嫌いだ」
待望の一発が大一番で飛び出した。
現地11月26日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第５節で、絶好調のアーセナルが、伊藤洋輝が所属するバイエルンとホームで対戦。３−１で全勝対決を制し、唯一の開幕５連勝を達成した。
決勝点を挙げたのは、ノニ・マドゥエケだ。１−１に追いつかれて迎えた69分、今夏にチェルシーから加入したイングランド代表FWは、途中出場直後のリッカルド・カラフィオーリのクロスに上手く合わせ、バイエルン撃破を呼び込んだ。
怪我も乗り越え、ついに新天地初ゴールを挙げたマドゥエケは、『TNT Sports』のインタビューに対応。喜びを噛みしめるようにこう語った。
「アーセナルでの初ゴールを決めるのに、これ以上の試合はなかった。チームの勝利も本当に嬉しい。信じられないほどの結果だ。僕らが積み重ねてきた努力は分かっている。試合に臨む時は必ず勝つという確信を持って臨んでいる」
23歳のレフティは「僕は自信を持った選手だ。誰かに『できない』と言われるのは嫌いだ。チームメイトやスタッフは僕を信じてくれている」とも口にした。
各々が自信に満ちたアーセナルが、久方ぶりのビッグタイトル獲得に向け、連勝街道を突き進む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上手く押し込んだ！マドゥエケ待望のアーセナル初ゴール
