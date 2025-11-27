BE:FIRST映画第3弾公開決定！ティザービジュアル＆特報解禁、メンバー＆SKY-HIコメントも到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTの映画第3弾として、初のワールドツアーに密着した映画『BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-』が、2026年2月6日より全国公開決定。ティザービジュアルと特報が解禁、BE:FIRSTとプロデューサーのSKY-HIからコメントが到着した。

■初のワールドツアー『Who is BE:FIRST?-』に完全密着

本作は、アジア、ヨーロッパ、北米など全12都市を巡るBE:FIRST初となるワールドツアー『Who is BE:FIRST?-』に完全密着したドキュメンタリー映画。世界を魅了した言葉も文化も超えた圧巻のパフォーマンスはもちろんのこと、さまざまな都市でメンバーが出会うインスピレーションの瞬間、そして束の間のオフ時間など、TOTAL31DAYSカメラを回し続けた。さらに、メンバー自身もカメラをまわし、撮影を実施。普段は観られない、より等身大の姿が映画で垣間観ることができる。

そして、ツアーの過程でのRYOKIの活動休止について、メンバーそれぞれの想い、現地での様子などが映し出され、シンガポールでの7人最後のパフォーマンス、ステージ裏での様子も捉えられている。また映画では、ワールドツアーを終え、帰国したメンバー一人ひとりのリアルな気持ちを収めた貴重な最新インタビューも収められ、彼らの「今」を深く掘り下げる。

今作のタイトルは、『BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-』。SKY-HIが付けた本タイトルは、唯一無二のグループとして、ワールドツアーというひとつの夢を叶え、海外進出へのはじまりとして、さらに進化し続ける意思が込められている。

BE:FIRSTの進化を追い続けた『BE:FIRST THE MOVIE』も第3弾となり、SKY-HIは、「どれだけ目まぐるしくとも、楽しくとも苦しくとも、過ぎた日々は二度と戻りません。そしてこの挑戦が無謀なのか、革命なのか、答えはまだ誰にもわかりません。ただ一つ確かなことは、今美しく命を燃やしている魂がここにあるということ、それだけです」と今の想いをコメントとして寄せている。

さらに 12月5日より、 オリジナルステッカー（全6種ランダム）付きムビチケカードが発売開始。ムビチケカード購入者には、特典として「オリジナルステッカー」が、全6種の内ランダムで1種配布される。（※先着限定）

この特典：オリジナルステッカーは、BE:FIRSTメンバーの宣材写真が、ステッカー（縦9cm×横5cm）となり、スマホケースなどに入れられるサイズ感に。映画公開までお手元で楽しみにできる仕様になっている。詳細は映画作品サイトまで。

■BE:FIRST、SKY‐HI コメント

■映画情報

『BE:the ONE -START BEYOND DREAMS-』

2026年2月6日（金）より全国公開

監督：オ・ユンドン、キム・ハミン

出演：SOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI、JUNON、RYOKI、LEO

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)B-ME & CJ 4DPLEX All Rights Reserved.

