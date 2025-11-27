八木勇征「台北でも推し活」 幸せあふれるショット披露に「ゆせくんがかわいすぎる」「愛沢山伝わる」「ピカチュウ達も喜んで見えるね!!!」
ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSのボーカルで俳優の八木勇征（28）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。自身の海外ファンミーティング開催で訪れた台湾・台北で“推し活”をするオフショットを公開した。
【写真】「な、な、なんだこの可愛い光景は」“限定”のポケモン達を抱え幸せあふれるショットの八木勇征
“ポケモン好き”を公言している八木は「台北でも推し活 地域限定の仲間たち」のコメントとともに、たくさんのぬいぐるみを抱え幸せそうな表情を見せるショットを複数枚アップ。
この投稿にファンからは「台北でも推し活してる勇征くんかわいい ポケモン愛沢山伝わる」「ピカチュウ達も喜んで見えるね!!!台湾でも推し活良かった〜ね!!!にしても可愛い〜」「ゆせくんがかわいすぎる」「いろんな表情〜自然体の美しさ可愛らしさ〜癒やされます」「か、可愛すぎるぅぅ!!」「な、な、なんだこの可愛い光景は」などの反響が寄せられている。
