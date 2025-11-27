アップルの「折りたたみiPhone」が2400ドル（約37万円※）で発売されると、海外アナリストが報告しています。また、量産の準備も順調に進められているようです。

※1ドル＝約156円で換算（2025年11月26日現在）

↑デラックスになりそうな空気が漂う（画像提供／Google Gemini／Nano Banana）。

アナリストのアーサー・リャオ氏によれば、アップルは折りたたみiPhoneに高級部品を採用する予定とのこと。結果的にディスプレイパネルとヒンジのコストが高くなり、製品価格を押し上げているそうです。

以前にアナリストのミンチー・クオ氏は、折りたたみiPhoneの価格を2000ドル〜2500ドル（約31万円〜39万円）になると予測していました。また、ブルームバーグは折りたたみiPhoneを2000ドル（約31万円）前後と報告していました。

いずれにせよ、折りたたみiPhoneはかなり高価な製品となりそうです。

さらに中国語サイトのUDNは、折りたたみiPhoneではディスプレイの「折り目」が解決され、「この分野で初めてシワのない折りたたみスマホ」になると報告。これには「リキッドメタル（液体金属）」を採用したヒンジが貢献しているようです。

折りたたみiPhoneは、2026年秋に発売される見通し。これまでの情報が正しければ、かなり高品質かつ高価な製品になる可能性が高そうです。

Source: MacRumors 1, 2

