未知のヒト遺伝子変異が病気を引き起こす可能性を予測するAIモデル「popEVE」が登場、Google DeepMindのAlphaMissenseよりも優秀

未知のヒト遺伝子変異が病気を引き起こす可能性を予測するAIモデル「popEVE」が登場、Google DeepMindのAlphaMissenseよりも優秀