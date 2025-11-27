ひとりぼっちで大通りにいたところをレスキューされた子猫の男の子『坊ちゃん』。あの日、小さな体で孤独と不安に耐えていた彼の3週間後は──。

保護後の坊ちゃんを捉えた動画は公開から約1ヵ月で1.8万再生を記録するとともに、「とっても可愛いです」「ヤバいくらい癒されました！」との声が寄せられています。

【動画：お部屋を散策する保護子猫→たくさん遊んでハウスに戻ると…『幸せいっぱいな光景』】

保護子猫・坊ちゃん

飼い主不明の猫を減らすため、行政と連携をとりながら、東京都多摩市で活動されている保護猫ボランティア『ねこたま庵』。同ボランティア発のYouTubeチャンネルに投稿されたのは、保護子猫・坊ちゃんの動画です。

大通りに子猫がいる。動画投稿者さんのもとにそんな一報が舞い込んだのは2025年9月下旬のこと。連絡を受けた投稿者さんは現場に赴いて子猫を保護し、『坊ちゃん』と名付けてお世話を開始したそう。動画内には、保護から約3週間後の坊ちゃんの様子が記録されていました。

いざ“お部屋散歩”へ！

この日はハウス内でひとり遊びを楽しんでいたという坊ちゃん。動画冒頭には、ハウス内でぬいぐるみを相手にプロレスごっこに励む彼の姿が収められていました。そんな彼に、投稿者さんは、保護後2度目となる“お部屋散歩”を提案したといいます。

次のシーンには室内を散策する坊ちゃんが。この時、彼は先住猫黒猫『レイニー』くんにお顔を寄せ、“鼻ちゅんご挨拶”を交わしたのだそう。レイニーくんは子守好きで、お部屋散歩中の坊ちゃんを優しく見守ってくれたのだそう。

お部屋散歩中の坊ちゃんに猫じゃらしを振って見せるも、遊び方がわからなかったのか、いまひとつ反応を示さなかったと語る投稿者さん。キャットボールを置くも結果は同様で、彼は、匂いをチェックするのみにリアクションをとどめたのだとか。

動画後半には、“オラオラスイッチ”が入った坊ちゃんが、ちょっぴりぎこちなくも力強い“やんのかステップ”を刻む場面も。小さくキュートな子猫のオラオラは「迫力ゼロ」で、ただ愛らしい姿を披露するだけに終わってしまったようです。



大冒険のあとは……

散策に先住猫さんとの交流と、充実したお部屋散歩タイムを終えてハウスに戻ったあとは、お昼寝を楽しんだという坊ちゃん。動画終盤にはぬいぐるみに囲まれて眠る彼の姿が収められており、幸せそうなその寝顔は、多くの視聴者を悶絶させました。

大通りでの保護から約3週間、すくすく成長中の保護子猫・坊ちゃんの様子を捉えた動画には、「元気いっぱいで遊んで探検して、ぬいぐるみ達とおやすみしてる！」「坊ちゃん可愛いオラオラですね。レイニーさんと鼻できて良かったね。ぬいぐるみに囲まれて眠りについた坊ちゃんとっても可愛いです」「全身の力が抜けるほど坊ちゃん可愛いです。ひとり遊びが上手♪大人とお付き合いも上手♪いっぱい遊んだら坊ちゃんとお友達盛り合わせでねんねですね」等の感想が相次いでいます。

飼い主不明の猫ちゃんをずっとのお家へ橋渡しすべく、活動に取り組む保護猫ボランティア・ねこたま庵。人気YouTubeチャンネル『ねこたま庵』では、同ボランティアを元気に巣立っていった猫ちゃんたちの物語が多数公開されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ねこたま庵」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。