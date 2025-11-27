《新作》終売前に急げーーーッ！！【ローソン】全コンプしたい♡「お芋スイーツ」

【ローソン】から、さつま芋好きなら見逃せないお芋スイーツが登場しました。紅はるかや焼き芋、蜜漬けさつま芋など、素材の個性を生かしたラインナップが魅力です。いずれも終売間近と思われるので、もっちり・しっとり・とろける食感が楽しめるスイーツを、ぜひ早めに堪能してみて。

ふわっと香る紅はるか「ふわもち冷やしクリームパンおいもホイップ（紅はるか）」

筆者も即買いした、紅はるかのホイップをたっぷり詰めた、冷やしクリームパン。しっとりやわらかなパン生地の中から、やさしい甘さのホイップがとろりと広がります。シンプルながらも素材の甘みがしっかり感じられ、ティータイムのお供にぴったりです。

ふわもち食感 × 焼き芋の香ばしさ「ふわもち生シフォン焼き芋」

「ふわふわもっちり」（公式サイトより）のシフォン生地に、焼き芋ホイップを合わせたスイーツ。しっとりと口どけの良さそうな生地に、焼き芋の香ばしさと自然な甘さがマッチしそう。シフォンの軽やかな食感は、食後のデザートや小腹満たしにも◎ 気軽に季節の味を楽しめる一品です。

お芋の甘みをとじこめた贅沢仕立て「おいものクレープ」

蜜漬けさつまいも・スイートポテト・おいもホイップを包み込んだ、まさにお芋づくしのクレープ。実食してみたところ、ひと口ごとに異なる甘さと食感が感じられ、まろやかさも堪能できました。クレープ生地のしっとり感とホイップのなめらかさも、相性バッチリです！

もっちりロール × 紅はるかの甘み「焼き芋のもち食感ロール（紅はるか）」

角切り焼き芋入りのもっちりとした生地に、紅はるかの芋餡とホイップを巻き込んだロールスイーツ。しっとり感の中にほっくりした芋の食感が加わり、口の中で広がる香ばしさとコクに期待できそう。気になる人は早めにゲットして！

