映画「アメリカン・パイ」（2000年）や「ビッグ・リボウスキ（1998年）」などで知られるタラ・リード（50）が、ホテルのバーで飲み物に薬物が混入されたという。 事件後、タラは車椅子に乗せられ、最終的に担架で病院へ搬送された。



【写真】革ジャンを着て笑みを浮かべるタラ・リード

タラは「ホテルに到着してチェックイン後、バーでワインを注文し、外でタバコを吸ったの。どうやら飲み物が置いてあったんだけど、戻ってグラスがナプキンで補足されていたわ。自分ではそんなことをしないので不審に思ったけど、そのまま飲んだところ意識を失って、気づいたら8時間後に病院にいた」と振り返った。医師からは「薬物を盛られた可能性がある」と伝えられたが、具体的な種類は不明だという。



代理人は「デイリー・メール」紙に対して「タラは飲み物が細工されたと信じて警察に届けました。現在は回復中、プライバシーを尊重していただけますようお願いします」とコメントを発表。さらに「誰でも飲み物から目を離さないように注意してください」と警告している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）