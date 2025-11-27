大好きな赤ちゃんの隣で添い寝をしたい猫ちゃん。赤ちゃんを起こさないように、そっと隣に腰掛けようと気遣う猫ちゃんの光景が絶賛されています。投稿は30万再生を突破し、「癒されます♡」「優しいなぁ」とコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんの隣で一緒に寝たい猫→そっと近づいていき…尊さあふれる『添い寝の光景』】

息子くんの隣で添い寝をしたいこんぶちゃん

赤ちゃんの隣で添い寝をしようと気遣う猫ちゃんの光景が投稿されたのは、Instagramアカウントの『こんぶの記録』。この日、白黒猫のこんぶちゃんは、飼い主さんの息子くんがお昼寝をしているのを見かけたそう。お布団の上ですやすやと眠る息子くんはとても気持ち良さそうです。

そんな息子くんの姿を見たこんぶちゃんは、大好きな息子くんと一緒にお昼寝をしたくなったご様子。眠っている息子くんを起こさないように気を付けながら、息子くんの近くまでやってきたといいます。

そしてこのあと、こんぶちゃんは思わず笑顔になってしまう、100点満点の気遣いを見せてくれることとなったのでした。

起こさないように、そーっと近づいて…

息子くんと一緒にお昼寝をしたくなったこんぶちゃん。すると、息子くんが握っていた膝掛けの上へ乗り…息子くんに衝撃がいかないよう、少しずつ前足をたたんで膝掛けの上へと座り込みます。

猫ちゃんはマイペースといいますが、息子くんを起こさないように気遣う今のこんぶちゃんは気遣いの塊。弟を愛しく思うお姉ちゃんそのものです。

そして、膝掛けの上に腰を下ろしたこんぶちゃんは、少しだけ息子くんの方へ顔を寄せたそう。大好きな息子くんと添い寝ができて、嬉しさいっぱいのこんぶちゃんなのでした。

いつでも一緒のこんぶちゃんと息子くん

この日は息子くんがお昼寝中だったため、こんぶちゃんはそばに寄り添うだけでしたが、息子くんが起きている時にはふたりで一緒に遊んでいるのだそう。別の日には、飼い主さんがふたりの様子を見にやってきたところ…なんと、こんぶちゃんと息子くんは、まるで紙吹雪のようにティッシュを散らばして遊んでいたそう！（笑）

飼い主さんの気持ちを考えると頭が痛くなってしまいますが、その光景を見たら思わず温かい笑いが込み上げてきてしまいそうです。

ティッシュを引っ張り出して遊ぶ息子くんのそばで、そわそわとしながらその様子を見守るこんぶちゃん。「そんなことしたら、怒られちゃうよ？」と心配しているかのような光景に、なんだかほっこりしてしまいます。

お昼寝中の息子くんに添い寝をするこんぶちゃんの光景には、「気を遣ってますねｗ」「暖かいのかな？」「ふたりとも可愛い♡」といった声が寄せられることに。

Instagramアカウント『こんぶの記録』では、そんな仲良し姉弟のこんぶちゃんと息子くんの姿をたくさん見られますよ。

こんぶちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

