元プロゲーマーで、現在はネット配信者として活動する「たぬかな」（33）が25日、動画配信サイトTwitch内で生配信を実施。2021年までに、身長“180センチ”の男性と結婚していたことを公表した。



【写真】180cm夫とウエディングフォト

たぬかなは2016年からプロゲーマーとして活動も、2022年に男性の身長について「170ないと、正直、人権ないんで。170センチない方は『俺って人権ないんだ』って思いながら、生きていって下さい」などと発言して大炎上。それをきっかけにeスポーツチームから契約解除された。そこから一時活動を休止し、2023年から活動再開。グラビア活動や、ネットの炎上ネタに「もの申す」配信などを行っている。



たぬかなは25日の生配信内で「知っている人はいるとは思うんですけど、結婚をしていまして」と電撃公表。結婚のタイミングについても「今じゃないんですよ、かなり前からなんです。子どもはいないです」と話し、「結婚は4年目になりますかね。炎上前になります」「28（歳）の時にプロポーズされて、29で入籍したと思う」と発表した。



ここまで結婚を発表しなかった理由については「炎上後に配信をするときに、独身じゃないと売れないかなと思った」と公表。「女を売るつもりもあったんですけど、独身で可愛そう（と思わせる）売り、結婚をできていない売りをしないと、多分売れないなとそのときは思っていた」と話した。



このタイミングで発表になった理由については「いろいろあるんやけど、隠していてしんどい」とし、「最近ボロが出ていて。気づいた人もいるかもしれないけど『独身時代は～』とか言ってしまっていた」と説明した。発表できたことに対して「肩の荷が下りました」と話した。



また「170センチ」発言で炎上したこともあり、リスナーから「旦那の身長を教えて」という質問も送られたため「身長は180センチです」と回答。続けて「ごめんなさい。（身長が）小さい方が良かったですよね」と冗談交じりに話し、ルックスについては「顔は男前やな、ようモテるよ」と話した。出会いについては「8年前くらい」とし、「出会ったのは20歳くらい。付き合い始めたのは25、26歳ぐらい」とした



配信内では、ウエディングフォトも公開。白と赤のドレス姿のたぬかなと、背の高い夫が映った写真で、自身のX（旧ツイッター）でも同じ写真を投稿していた。



（よろず～ニュース編集部）