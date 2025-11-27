【増田俊也 口述クロニクル】

作家・増田俊也氏による新連載スタート。各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。第1弾は写真家の加納典明氏です。

増田「カメラのことをお聞きしたので、自動車についてもぜひ聞かせてください。これまで50台所有したっていうのは、やっぱり夢のある話ですから」

加納「うん。車好きにとってはそうかもしれないね。一番最初に買ったのはMGAのオープンカーです」

増田「それは何歳のときに？」

加納「21歳だったかな。60何年か前」

増田「というのは東京出てまだ1年目か2年目」

加納「2年後ですね。上京して。杵島隆先生の助手をやった後です。助手時代を終えてフリーになると決めて、親父に『フリーになる』って言ったら、父が当時仕事をしていた先に借金して送ってくれて、その金で（スウェーデン製のカメラ）ハッセルブラッドをまず買った。そして街を歩いてたらエメラルドグリーンのMGAのかっこいいのがあったんですよ。2シーターだから仕事には不便なんだけど、どうしても欲しくなってね。よし、これに乗ろうと」

増田「当時でいくらぐらいだったんですか」

加納「 80万ぐらいだったかな。もっとしたかな。安くなかったですよ」

増田「中古で買われたんですよね」

加納「そうですね」

増田「80万って何年落ちぐらいですか」

加納「何年落ちだったかな。それは覚えてない」

増田「いまでいうと700万円か800万円になっちゃうんですかね」

「ロールスロイスはよかった」

加納「いや、そんなにはいかないと思うけど。でも、親父に借りた金、だいたいそのハッセルブラッドとMGAでなくなって、明日から仕事が別に決まってないのに今日から俺はフリーだったいうノリでね」

増田「それは豪快ですね（笑）」

加納「まあね、もともとそういう性格なんだろうね」

増田「次に買ったのは？」

加納「ホンダのS600*」

※S600:ホンダが1964〜65年に生産していた2シーターオープンカー。価格は当時で50万円以上する高級車だった。606ccの水冷直4DOHCエンジン。

増田「はい」

加納「ミニクーパー、メルセデス。メルセデスはオープンセダンと4台ぐらい買いました。トータルで」

増田「いいですね」

加納「で、アウディ。これも2台ぐらい買ってますね。それからポルシェは3台。で、ロールスロイス」

増田「ロールスロイスも乗ったんですか」

加納「ええ。ロールス良かったですよ」

増田「それは最高でしょう」

加納「ジャガー XJ」

増田「いいですね」

加納「シトロエンのDS。要するにシトロエンのセダンです。それからBMW。これも5シリーズ、 3シリーズ、6シリーズ。3台乗った。それからロータスエリーゼ。ロータスにはセブンというオープンカーがあって、そのセブンにも乗りました」

増田「しぶいですね」

加納「あと、オープンカーでモーガンってのがあるんですよ。これがプラス4とプラス8。それからイタリアのフィアット124のスパイダー。マセラティクアトロポルテ。それから--」

（第63回につづく=火・木曜掲載）

▽かのう・てんめい:1942年、愛知県生まれ。19歳で上京し、広告写真家・杵島隆氏に師事する。その後、フリーの写真家として広告を中心に活躍。69年に開催した個展「FUCK」で一躍脚光を浴びる。グラビア撮影では過激ヌードの巨匠として名を馳せる一方、タレント活動やムツゴロウ王国への移住など写真家の枠を超えたパフォーマンスでも話題に。日宣美賞、APA賞、朝日広告賞、毎日広告賞など受賞多数。

▽ますだ・としなり:1965年、愛知県生まれ。小説家。北海道大学中退。中日新聞社時代の2006年「シャトゥーン ヒグマの森」でこのミステリーがすごい！大賞優秀賞を受賞してデビュー。12年「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」で大宅壮一賞と新潮ドキュメント賞をダブル受賞。3月に上梓した「警察官の心臓」（講談社）が発売中。現在、拓殖大学客員教授。