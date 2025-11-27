『ドンブラザーズ』ドン40話「キケンなあいのり」がチバテレで放送 志田こはくが衝撃の顔芸を披露 『ゴジュウジャー』出演直前に必見
千葉テレビでは『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』を毎週木曜午後5時15分から放送中。27日には、ドン40話「キケンなあいのり」が放送される。
【動画】志田こはくが登場した『ゴジュウジャー』次回予告 ファン「すでに違和感なし」
犬塚翼（柊太朗）は、力に満ちあふれるドンムラサメに戦いを挑まれる。ムラサメに狙われたらもう終わり…。ソノニ（宮崎あみさ）は、激しく吹っ飛ばされ意識を失った翼にとどめを刺そうとするが…。
その頃、鬼頭はるか（志田こはく）は、運転免許を取るため教習所へ。“教官殺し”と呼ばれるはるかは、熱血教官と出会い…。
同話は、志田の“顔芸”が存分に発揮され、破天荒なエピソードのオンパレードである『ドンブラザーズ』の中でも屈指のある意味で神回となっている。また、志田といえば、スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）で降板した今森茉耶の代役として一河角乃／ゴジュウユニコーン役を演じる。30日放送の第40話から登場するため、志田について知るにはぴったりのタイミングとなりそうだ。
【動画】志田こはくが登場した『ゴジュウジャー』次回予告 ファン「すでに違和感なし」
犬塚翼（柊太朗）は、力に満ちあふれるドンムラサメに戦いを挑まれる。ムラサメに狙われたらもう終わり…。ソノニ（宮崎あみさ）は、激しく吹っ飛ばされ意識を失った翼にとどめを刺そうとするが…。
その頃、鬼頭はるか（志田こはく）は、運転免許を取るため教習所へ。“教官殺し”と呼ばれるはるかは、熱血教官と出会い…。