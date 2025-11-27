¥â¥Ê¥³¤ÎÆîÌî¡¢ÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿6ÅÀÌÜ¡¡º£Âç²ñ½é¥´¡¼¥ë¡¢²¤½£CL
¡¡¡Ú¥ê¥Þ¥½¥ë¡Ê¥¥×¥í¥¹¡Ë¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ï26Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç1¼¡¥ê¡¼¥°Âè5Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥â¥Ê¥³¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ÎÆîÌîÂó¼Â¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¥¹¡Ê¥¥×¥í¥¹¡ËÀï¤ÇÁ°È¾5Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¡¢¸åÈ¾31Ê¬¤ËÂà¤¤¤¿¡£º£Âç²ñ½éÆÀÅÀ¡£CLÄÌ»»6¥´¡¼¥ë¤Ç¡¢¼«¿È¤Î»ý¤ÄÆüËÜÁª¼êºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£2¡½2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡¤ÁÅÀ6¡£
¡¡Æ²°ÂÎ§¤¬¸åÈ¾33Ê¬¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤Ï¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤Ë0¡½3¤ÇÇÔ¤ì¡¢¾¡¤ÁÅÀ4¤Î¤Þ¤Þ¡£¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤ÎÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤Ï¥¢¥ë¥Þ¥È¥¤¡Ê¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡ËÀï¤Ç¸åÈ¾34Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï3¡½2¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¡¢Æ±4¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¤Î¼éÅÄ±ÑÀµ¤Ï¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ê¥å¡¼¥¸¥å¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡ËÀï¤Ç¸åÈ¾18Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï3¡½0¤Ç²÷¾¡¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ10¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤Î°ËÆ£ÍÎµ±¤Ï1¡½3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡ËÀï¤Ç½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¾¡¤ÁÅÀ15¤Ç¼ó°Ì¡¢B¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤ÏÆ±12¡£