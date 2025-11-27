『愛犬たちの診療明細が捨てられない』という飼い主さん。診察に行く度に増えてしまうのに…思わず納得してしまう可愛すぎる理由は記事執筆時点で34万回を超えて表示されており、1.1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『犬たちの診療明細が捨てられない』思わず納得してしまう『可愛すぎる理由』】

『犬たちの診療明細が捨てられない』

Xアカウント『@pukumarukun』に投稿されたのは、とある動物病院で発行されたという2枚の『診療費明細書』のお写真。

『病院の明細書可愛くて捨てられない』という飼い主さんのコメントに納得するしかないその光景には、多くの絶賛が寄せられているのです。

思わず納得してしまう『可愛すぎる理由』

診療費明細書と書かれた用紙には、カルテ番号やお名前、診察内容、そして…左上には、それぞれ患者さんのお写真が掲載されているといいます。

四角形の枠の中、証明写真のように「プク」くんと「マル」くんの可愛いお顔写真が印刷されるようになったそうで、それがあまりにも可愛く捨てられないと嘆く飼い主さん。

動物病院の粋な図らいへの称賛、飼い主さんの嘆きへの共感が多く寄せられることとなったのでした。

この投稿には「こんな洒落た明細書は初めて見ました！」「こりゃ捨てれん」「保管一択」「え～いいなあ！」「確かに捨てられないｗｗ」などのコメントが寄せられています。

個性溢れる兄弟の日常

2015年4月8日生まれのマルチーズ×トイプーのプクくん、2015年6月25日生まれのマルチーズのマルくんは個性溢れる仲良し兄弟。

おっとりさんなプクくん、抱っこ大好きなマルくん、いつも一緒に過ごしながら、賑やかで愛に溢れた日々を過ごされているのだそう。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らすプクくん、マルくんの日常は日々多くの人々に笑顔と癒やしを届け続けています。

