シベリアンハスキー2頭のドッキリ検証が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で11万回再生を突破し、「声出して笑った」「パパだとバレてて草」「なんて頼もしいの」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：不審者になりきり『赤ちゃんを誘拐』したお父さん→大型犬たちが守ってくれると思いきや…】

不審者が家に侵入！？

YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」の投稿主さんは、シベリアンハスキーの『もん』ちゃん、『にこ』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。今回は、2頭をターゲットにドッキリ検証がしかけられました。それは、家にパパが扮する不審者がやってくるというもの！もんちゃんとにこちゃんは、一緒に暮らす赤ちゃんを守り切ることが出来るのでしょうか？

チャイムを押して家に入った不審者(パパ)は、さっそく2頭が待つリビングへ。すると2頭はハイテンションで不審者(パパ)に飛びつきます。なにやら攻撃しているかのような動きをするもんちゃんとにこちゃん、もしかして追い出そうとしている…！？

しかしにこちゃんの尻尾はブンブンと嬉しそうに振られていたとか。

手懐けられる犬たち

もんちゃんとにこちゃんを落ち着かせるため、おやつを用意する不審者(パパ)。すると2頭は、指示通りオスワリをしておやつをもらったのでした。その隙に不審者(パパ)は子供部屋へ…。

気が付いたもんちゃんがベビーベッドの前で不審者(パパ)を通せんぼしますが、にこちゃんは変わらずピョンピョン跳ねて嬉しそう。そんなにこちゃんに惑わされ、もんちゃんの防御も力を失ってしまったといいます。

その隙に、不審者(パパ)が赤ちゃんを連れ去ってしまいました…。

ドッキリ検証の結末は…

不審者(パパ)を追って慌ててリビングに移動する2頭。再びもんちゃんが扉の前で通せんぼをしますが、途中で喉が渇いてしまったようです。2頭そろって水飲み場へ行き、一旦休憩…。

リビングに戻りますが、残念ながら赤ちゃんは連れ去られてしまったのでした。

しばらくしてから、パパが家に戻ってネタバラシ。しかし、もんちゃんとにこちゃんは、不審者ではないパパにはあまり興味がなかったようです。ネタバラシに対するリアクションも薄く、パパは寂しそうに佇んでいたとか…！

この投稿には「ただじゃれ合うだけのほのぼの動画w」「妹を守る姿がかっこよかったよ！」「めちゃくちゃ可愛くて癒されました」などのコメントが寄せられています。

もんちゃんとにこちゃんの微笑ましい日常はYouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。