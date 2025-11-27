ドラマ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」シーズン5のリリースを目前に、過去4シーズンすべてがNetflixのグローバルチャートで再びトップ10入りを果たした。同じシリーズ内の4シーズンが同時にランクインしたのは、Netflix史上初となる。

11月17日～23日のNetflixグローバルTOP10（英語シリーズ）では、「ストレンジャー・シングス」シーズン1が第3位（410万ビュー）、シーズン4が第5位（330万ビュー）、シーズン2が第7位、シーズン3が第9位（ともに310万ビュー）を記録。これは11月27日の最終シーズン配信を前に、シリーズを再視聴したり、新たに見始めたりしたファンが増えた結果とみられる。シーズン5がリリースされれば、また新たな記録を達成する可能性が高い。

なお、2022年に配信されたシーズン4は、配信開始から91日間で1億4,070万回再生数を記録し、Netflixの英語シリーズとして歴代3位に位置している。全世界で注目を集めるシーズン5では、どこまで数字を伸ばすか注目だ。

また、シリーズの最終話は北米の劇場とNetflixで同時公開される。ストリーミングのオリジナルシリーズとしては史上初の試みとなる。

Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」VOL 1（第1～4話）は11月27日（木）10時、VOL 2（第5～7話）は12月26日（金）10時、フィナーレ（第8話）は2026年1月1日（木）10時より世界独占配信。

