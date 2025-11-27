¿¿ÅÄ¹Ç·¤¬¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¥·ー¥º¥ó2¤ò·è°Õ¤·¤¿¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¹½ÁÛ
2025Ç¯11·î¡£µÞ·ã¤ËÎä¤¨¹þ¤ó¤ÀÆüËÜÎóÅç¤òÎ¥¤ì¡¢¹á¹Á¤Ø¤ÈÂ¤ò¿¤Ð¤¹¡£³èµ¤¤Ë°î¤ì¤¿ÅÔ»Ô¤ÎÆüÃæ¤Ï¡¢Åìµþ¤«¤éÃåÍÑ¤·¤¿Çö¼ê¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤Ï´À¤Ð¤àÍÛµ¤¡£¿Í¡¹¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤È¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Áõ¾þ¤ÈµÇ°»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÇ®µ¤¤Ï¹á¹Á¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥×¥ì¥Ó¥åー 2025¡×¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤âËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥¸¥¢Ãæ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤é¤ÎÇ®Îõ´¿·Þ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÃÅ¾å¤Ë¤Ï¿¿ÅÄ¹Ç·¤¬¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¥·ー¥º¥ó2¤ÎÊó¹ð¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¥·ー¥º¥ó1¤Ï¥¨¥ßー¾Þ¤ÎÎò»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë18´§¤ò³ÍÆÀ¡£¿¿ÅÄ¼«¿È¤âÆüËÜ¿Í»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÅ·²¼Åý°ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡¢Îò»Ë¤òÊÑ¤¨¤¿¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤â¤È¤â¤È¥·ー¥º¥ó1¸Â¤ê¤ÎÍ½Äê¤ÇÀ½ºî¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢À¤³¦Åª¤Ê¹âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢°ÛÎã¤È¤â¸À¤¨¤ë¥·ー¥º¥ó2¹¹¿·¤¬·èÄê¡£¤½¤ì¤â¡¢¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¯¥é¥Ù¥ë¤Ë¤è¤ë¸¶ºî¾®Àâ¤Ï¥·ー¥º¥ó1¤ÇÉÁ¤ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤éÀè¤Ï¸¶ºî¤òÄ¶¤¨¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÁÏºî¤È¤Ê¤ë¡£
¥ê¥¹¥¯¤ÏÂç¤¤¤¤¬¡¢ÃÅ¾å¤Î¿¿ÅÄ¤Ï¡Ö¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤È¤¤¤¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¼ã¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¡¢À¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤È¡¢ºÆÄ©Àï¤ÎÆ°µ¡¤òÉ½¸½¡£¡È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥×¥ì¥Ó¥åー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸å¡¢THE RIVER¤Î¸ÄÊÌ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¿¿ÅÄ¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ä¥¢¥¸¥¢¤ÎºÍÇ½¤¬À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¾Ò²ð¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥·ー¥º¥ó1¤ÎÀ®¸ù¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤½¤Î»×¤¤¤¬¤è¤ê¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æ¸ì¤ë¡£¥·ー¥º¥ó1¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡¢¤È¡£
¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÌç¤¬¤è¤ê¹¤¯³«¤¤¤¿¡£¶¶¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢º£¤Ï¤Þ¤ÀÌÚÀ½¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¡Ê¥·ー¥º¥ó1¤Ç¡ËÌÚÂ¤¤ê¤Î¶¶¤¬³Ý¤«¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤¤¤«¤ËÉý¹¤¯¡¢¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥·ー¥º¥ó2¤ÎÌòÌÜ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¡×
Í½Äê¤Ë¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·ー¥º¥ó2¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤¬Á´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤ë¤Ù¤¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¡È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡É¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¤ÎÌòÌÜ¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÍß¤è¤ê¤â¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¡£»ä¤¬¥·ー¥º¥ó1¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¤¢¤Î»×¤¤¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½¤òÀ¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡¢¤½¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤¿¸å¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤ÎÆüËÜ¤Î¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¯¥ëー¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¾ì¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¡£¤½¤ì¤¬¥·ー¥º¥ó2¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë°ìÈÖ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£
ËÜÅö¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡£¤³¤Î¥Áー¥à¥ïー¥¯¤È¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙÀ¤³¦¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤·¤è¤¦¤è¡¢¤È¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¾ì¤ò¥ー¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥·ー¥º¥ó2¤ÎÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¥·ー¥º¥ó1¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹ ¥¹¥¿ー¤ÇÁ´ÏÃÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£¥·ー¥º¥ó2¤Î»£±Æ¤Ï2026Ç¯1·î¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£¿¿ÅÄ¹Ç·¤Ø¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤Ï¸åÆü¥Õ¥ë·ÇºÜ¤¹¤ë¡£