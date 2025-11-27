「プリキュア」シリーズ新作、タイトルは「名探偵プリキュア！」に決定 キャッチコピーも発表
【モデルプレス＝2025/11/27】ABCテレビ・テレビ朝日系列で放送中のテレビアニメ「プリキュア」（毎週日曜あさ8時30分〜）より、新たなプリキュアとなる新シリーズのタイトルが解禁。シリーズ第23弾は「名探偵プリキュア！」に決定した。
【写真】2025年放送シリーズ、衣装も話題の新プリキュア2人
「名探偵プリキュア！」のキャッチフレーズは、「そのナゾ！キュアット解決！」。果たしてどんなプリキュアが活躍するのか。詳細は改めて発表される。（modelpress編集部）
2004年「ふたりはプリキュア」
2005年「ふたりはプリキュア Max Heart」
2006年「ふたりはプリキュア Splash☆Star」
2007年「Yes！プリキュア5」
2008年「Yes！プリキュア5GoGo!」
2009年「フレッシュプリキュア！」
2010年「ハートキャッチプリキュア！」
2011年「スイートプリキュア♪」
2012年「スマイルプリキュア！」
2013年「ドキドキ！プリキュア」
2014年「ハピネスチャージプリキュア！」
2015年「Go！プリンセスプリキュア」
2016年「魔法つかいプリキュア！」
2017年「キラキラ☆プリキュアアラモード」
2018年「HUGっと！プリキュア」
2019年「スター☆トゥインクルプリキュア」
2020年「ヒーリングっど◆プリキュア（※◆は正式にはハートマーク）」
2021年「トロピカル〜ジュ！プリキュア」
2022年「デリシャスパーティ◆プリキュア※◆は正式にはハートマーク）」
2023年「ひろがるスカイ！プリキュア」
2024年「わんだふるぷりきゅあ！」
2025年「キミとアイドルプリキュア♪」
2026年「名探偵プリキュア！」
