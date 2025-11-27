勝野洋の妻・キャシー中島、多肉植物でにぎわう自宅キッチンを紹介「可愛い 癒されるね」「素敵ですね」 バラエティに富んだ鉢植えがズラリ
俳優・勝野洋（76）の妻で、タレント・キルト作家のキャシー中島（73）が25日、自身のSNSを更新。小さな多肉植物の鉢植えでにぎわう自宅キッチンの窓辺を披露した。
【写真】「可愛い 癒されるね」鉢植えにも注目！多肉植物でにぎわうキャシー中島の自宅キッチン
これまでの投稿でも、たびたびキッチンの様子を紹介してきたキャシー。10月29日のブログの投稿では「朝のキッチンが好き 窓辺に置いてあるお花の向こうに見える景色が好き」と話し、さまざまな種類の花を飾った花瓶が並ぶキッチンの窓辺、台所から望む緑あふれる風景をとらえた写真をシェアしていた。
この日のインスタグラムとブログでは、「今、キッチンの窓辺は大賑わい」「多肉植物の小さい寄せ植えが押し押しといます。楽しい」とつづり写真をアップ。平皿タイプや猫型、動物がデザインされたものなど、多肉植物が育つ小さな鉢植えの数々を披露している。
コメント欄には「キャシーさんのキッチン素敵ですね」「キッチンの窓辺可愛い 癒されるね」などの声が寄せられている。
